КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд

|27 декабря 2016
|Просмотров: 83
|
23-26 декабря в Лозовой (Харьковская область) проходил юбилейный, 10-й по счету, Всеукраинский турнир по мини-футболу среди юношеских команд (2001 г.р. и младше) памяти Сергея Лобача – первого тренера игрока национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Гладкого.
Игры турнира, в котором приняли участие восемь команд из Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей, проходили в спортивном комплексе «Юность». 23-24 декабря были сыграны поединки группового этапа (круговая система – каждый с каждым, продолжительность матча 40 минут: два тайма по 20 минут) в квартетах А и Б.
В группе А выступали «Уголек» (Новодонецк), ХГВУФК (Харьков), МФК «Футзал-Днепр» (Днепр) и КДЮСШ «Славхлеб» (Славянск). В квартете Б - «Юность» (Лозовая), ДЮКФП-2» (Краматорск), «Шахтер» (Першотравенск) и «Спартак-Лотос» (Глухов).
КДЮСШ «Славхлеб» под руководством Виктора Порублева одержал победу над МФК «Футзал-Днепр» (7:1) и потерпел поражения от «Уголька» (0:5) и ХГВУФК (3:5). С тремя зачетными баллами в активе славянская команда заняла в группе А 3-е место.
По регламенту турнира команды, занявшие в своих квартетах 1-2 места, вышли в финальную часть соревнований. Коллективы, занявшие 3-4 места в группах, продолжили выступления в утешительном турнире за 5-8 места.
25 декабря КДЮСШ «Славхлеб» переиграла «Шахтер» со счетом 5:2, а на следующий день, 26 декабря, во встрече за 5-е место в серии послематчевых пенальти взяла верх над командой «Спартак-Лотос» - 2:2 (пен. 3:2).
Победителем соревнований стала команда Харьковского государственного высшего училища физической культуры, второе место занял «ДЮКФП-2» (Краматорск), 3-е место – «Юность» (Лозовая).
В составе КДЮСШ «Славхлеб» на турнире выступали Никита Гаврик, Данил Овчаренко, Данил Пасечник, Игорь Ермолаев, Илья Донцов, Александр Гончар, Игорь Плиска, Андрей Горобец. Игрок славянской команды Никита Гаврик был признан лучшим защитником соревнований. Примечательно, что Никита также стал лучшим бомбардиром КДЮСШ «Славхлеб» на турнире, забив в пяти матчах семь мячей.
— 27 декабря 2016 —
В минувший уик-энд состоялись матчи 6-го тура чемпионата Донецкой области по футзалу. Центральная встреча тура была сыграна в воскресенье, 25 декабря» между командами «Уголек» (Белозерское) и «Конкорд» (Дружковка).
— 26 декабря 2016 —
25 декабря в Славянске на базе ООШ №13 общественная организация «Центр развития айкидо «Му-Шин» под руководством Артема Деревянко провела аттестационный сбор на юношеские разряды по айкидо среди детей до 14 лет, в котором приняли участие 43 спортсмена.
— 26 декабря 2016 —
24 декабря в Днепре на татами спортивного комплекса «Динамо» состоялся традиционный Всеукраинский новогодний турнир по дзюдо среди юношей (2001-2003 г.р.) и девушек (1999-2001 г.р.) на призы спортивного клуба «Дзюдо-80».
— 21 декабря 2016 —
Футболисты мадридского «Реала» завоевали очередной трофей в нынешнем календарном году. 18 декабря Королевский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, переиграв в Йокогаме (Япония) в финальном поединке в дополнительное время японский клуб «Кашима Антлерс».
Приветствую, гость! Вход
27 декабря 2016
Шесть побед «Сапфира-1» и первое поражение «Уголька»
КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд
26 декабря 2016
Аттестационный сбор по айкидо: тройной экзамен, сертификаты и 25 новых поясов
Серебряный квартет и «бронза» Богданова
23 декабря 2016
Заявление на пособие по рождению ребенка можно подавать в электронном виде
Кому и на сколько увеличили пенсии с декабря
Сколько потратим на питание в детских садах - вопрос к родителям
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд»
23-26 декабря в Лозовой (Харьковская область) проходил юбилейный, 10-й по счету, Всеукраинский турнир по мини-футболу среди юношеских команд (2001 г.р. и младше) памяти Сергея Лобача – первого тренера игрока национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Гладкого.