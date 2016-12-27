КДЮСШ «Славхлеб» заняла 5-е место на турнире по мини-футболу среди юношеских команд

23-26 декабря в Лозовой (Харьковская область) проходил юбилейный, 10-й по счету, Всеукраинский турнир по мини-футболу среди юношеских команд (2001 г.р. и младше) памяти Сергея Лобача – первого тренера игрока национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Гладкого.

Игры турнира, в котором приняли участие восемь команд из Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областей, проходили в спортивном комплексе «Юность». 23-24 декабря были сыграны поединки группового этапа (круговая система – каждый с каждым, продолжительность матча 40 минут: два тайма по 20 минут) в квартетах А и Б.

В группе А выступали «Уголек» (Новодонецк), ХГВУФК (Харьков), МФК «Футзал-Днепр» (Днепр) и КДЮСШ «Славхлеб» (Славянск). В квартете Б - «Юность» (Лозовая), ДЮКФП-2» (Краматорск), «Шахтер» (Першотравенск) и «Спартак-Лотос» (Глухов).

КДЮСШ «Славхлеб» под руководством Виктора Порублева одержал победу над МФК «Футзал-Днепр» (7:1) и потерпел поражения от «Уголька» (0:5) и ХГВУФК (3:5). С тремя зачетными баллами в активе славянская команда заняла в группе А 3-е место.

По регламенту турнира команды, занявшие в своих квартетах 1-2 места, вышли в финальную часть соревнований. Коллективы, занявшие 3-4 места в группах, продолжили выступления в утешительном турнире за 5-8 места.

25 декабря КДЮСШ «Славхлеб» переиграла «Шахтер» со счетом 5:2, а на следующий день, 26 декабря, во встрече за 5-е место в серии послематчевых пенальти взяла верх над командой «Спартак-Лотос» - 2:2 (пен. 3:2).

Победителем соревнований стала команда Харьковского государственного высшего училища физической культуры, второе место занял «ДЮКФП-2» (Краматорск), 3-е место – «Юность» (Лозовая).

В составе КДЮСШ «Славхлеб» на турнире выступали Никита Гаврик, Данил Овчаренко, Данил Пасечник, Игорь Ермолаев, Илья Донцов, Александр Гончар, Игорь Плиска, Андрей Горобец. Игрок славянской команды Никита Гаврик был признан лучшим защитником соревнований. Примечательно, что Никита также стал лучшим бомбардиром КДЮСШ «Славхлеб» на турнире, забив в пяти матчах семь мячей.