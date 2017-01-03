Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас и лидерство «Челси»

|3 января 2017
|Просмотров: 8
|
Несмотря на рождественские и новогодние праздники, чемпионат Англии по футболу не знает перерывов. Наоборот, календарь английской Премьер-лиги составлен таким образом, что именно в эти дни клубы имеют наиболее плотный график игр в сезоне.
Так, с 26 декабря 2016 года по 4 января 2017 года команды Премьер-лиги должны сыграть матчи сразу трех туров (18,19,20-го). Некоторым командам приходиться играть через день. Усталость игроков налицо. Даже такой мощный форвард, как Златан Ибрагимович из «Манчестер Юнайтед», подверг критике такую интенсивность турнира. Но ничего не поделаешь: Англия есть Англия. И такое происходит из года в год.
Из событий трех туров следует выделить маленький юбилей Сеска Фабрегаса. Испанский хавбек «Челси» в поединке против «Сток Сити» (4:2) заработал ассист, и теперь на его счету стало 100 голевых пасов в английской Премьер-лиге. Для этого Сеску понадобилось провести 293 матча. Помимо Фабрегаса подобным результатом могут похвастаться лишь трое игроков – Райан Гиггз (162 в 367 играх), Фрэнк Лэмпард (102 в 559 играх) и Уэйн Руни (101 в 445 играх).
Экс-игрок донецкого «Шахтера» Фернандиньо в очередной раз отличился грубой игрой. Бразильский хавбек «МанСити» в матче против «Бернли» (2:1) заработал прямую красную карточку после жесткого нарушения против Йоханна Гудмундссона. Это удаление стало для Фернандиньо третьим в последних шести поединках за «горожан». Два раза Ферна получал красные карточки в чемпионате и один раз в Лиге чемпионов.
Впервые за 17 лет два английских игрока забили 20 и более голов в чемпионате Англии за календарный год. Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн и форвард "Сандерленда" Джермейн Дефо по итогам 2016 года сумели забить двадцать голов в английской Премьер-лиге. Кейн в минувшем году забил 22 гола, а Дефо – 20. В последний раз эту отметку преодолевали Энди Коул (МЮ», 24 гола) и Алан Ширер («Ньюкасл», 22 мяча) в 1998 году. Кстати, Кейн стал автором первого гола в 2017 году в Премьер-лиге, поразив ворота «Уотфорда» (4:1).
Что же касается турнирной таблицы чемпионата, то единоличное лидерство удерживает «Челси». Под руководством итальянского специалиста Антонио Конте «аристократы» выдали рекордную победную серия клуба из 13 поединков. В активе «аристократов» 49 очков в 19 играх. Встречу 20 тура «Челси» провел против «Тоттенхэма» поздним вечером 4 января.
В числе лидеров чемпионата также «Ливерпуль» (44 зачетных балла - 20 игр), «МанСити» (42 - 20 игр) и «Арсенал» (41 - 20 игр).
— 3 января 2017 —
Настоящая новогодняя история. Жорже Алвес работает в клубе национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» менеджером по экипировке, а 2 января ему посчастливилось сыграть 7,6 секунды в самом настоящем матче НХЛ.
— 3 января 2017 —
Сразу два поединка регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги были сыграны в новом году под открытым небом.
— 3 января 2017 —
В конце декабря 2016 года международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших вратарей, тренеров национальных сборных, клубных наставников, а также бомбардиров по итогам календарного года.
— 2 января 2017 —
В один день, 14 января, после месячного зимнего отпуска начнут подготовку ко второй части сезона лидеры чемпионата Украины - футболисты «Шахтера и «Динамо».
Приветствую, гость! Вход
3 января 2017
Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас и лидерство «Челси»
В НХЛ состоялись два матча «Зимней классики»
Мануэль Нойер – лучший вратарь года по версии IFFHS
2 января 2017
«Шахтер» и «Динамо» проведут зимние сборы на Пиренейском полуострове
1 января 2017
Двойной триумф Музычук и «золото» Иванчука
29 декабря 2016
Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса
Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен
Координатор СБУ рассказал, как возвращают на родину боевиков
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас и лидерство «Челси» »
Несмотря на рождественские и новогодние праздники, чемпионат Англии по футболу не знает перерывов. Наоборот, календарь английской Премьер-лиги составлен таким образом, что именно в эти дни клубы имеют наиболее плотный график игр в сезоне.