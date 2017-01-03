Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас и лидерство «Челси»

Несмотря на рождественские и новогодние праздники, чемпионат Англии по футболу не знает перерывов. Наоборот, календарь английской Премьер-лиги составлен таким образом, что именно в эти дни клубы имеют наиболее плотный график игр в сезоне.

Так, с 26 декабря 2016 года по 4 января 2017 года команды Премьер-лиги должны сыграть матчи сразу трех туров (18,19,20-го). Некоторым командам приходиться играть через день. Усталость игроков налицо. Даже такой мощный форвард, как Златан Ибрагимович из «Манчестер Юнайтед», подверг критике такую интенсивность турнира. Но ничего не поделаешь: Англия есть Англия. И такое происходит из года в год.

Из событий трех туров следует выделить маленький юбилей Сеска Фабрегаса. Испанский хавбек «Челси» в поединке против «Сток Сити» (4:2) заработал ассист, и теперь на его счету стало 100 голевых пасов в английской Премьер-лиге. Для этого Сеску понадобилось провести 293 матча. Помимо Фабрегаса подобным результатом могут похвастаться лишь трое игроков – Райан Гиггз (162 в 367 играх), Фрэнк Лэмпард (102 в 559 играх) и Уэйн Руни (101 в 445 играх).

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Фернандиньо в очередной раз отличился грубой игрой. Бразильский хавбек «МанСити» в матче против «Бернли» (2:1) заработал прямую красную карточку после жесткого нарушения против Йоханна Гудмундссона. Это удаление стало для Фернандиньо третьим в последних шести поединках за «горожан». Два раза Ферна получал красные карточки в чемпионате и один раз в Лиге чемпионов.

Впервые за 17 лет два английских игрока забили 20 и более голов в чемпионате Англии за календарный год. Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн и форвард "Сандерленда" Джермейн Дефо по итогам 2016 года сумели забить двадцать голов в английской Премьер-лиге. Кейн в минувшем году забил 22 гола, а Дефо – 20. В последний раз эту отметку преодолевали Энди Коул (МЮ», 24 гола) и Алан Ширер («Ньюкасл», 22 мяча) в 1998 году. Кстати, Кейн стал автором первого гола в 2017 году в Премьер-лиге, поразив ворота «Уотфорда» (4:1).

Что же касается турнирной таблицы чемпионата, то единоличное лидерство удерживает «Челси». Под руководством итальянского специалиста Антонио Конте «аристократы» выдали рекордную победную серия клуба из 13 поединков. В активе «аристократов» 49 очков в 19 играх. Встречу 20 тура «Челси» провел против «Тоттенхэма» поздним вечером 4 января.

В числе лидеров чемпионата также «Ливерпуль» (44 зачетных балла - 20 игр), «МанСити» (42 - 20 игр) и «Арсенал» (41 - 20 игр).