Турнир ММА «Боремся вместе»

1 апреля в Константиновке прошел второй профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА) «Боремся вместе», в котором приняли участие два воспитанника славянского бойцовского клуба «Триада».

В рамках соревнований прошли одиннадцать захватывающих поединков (10 мужских и 1 женский) с участием украинских и зарубежных спортсменов. Среди бойцов были представители различных боевых дисциплин - боевого самбо, вольной борьбы, хортинга, грэпплинга, кикбоксинга, рукопашного боя из таких городов, как Константиновка, Славянск, Покровск, Першотравневое, Днепр, Кривой Рог, Северодонецк, Харьков, Киев, Сеул (Южная Корея).

В фирменной клетке с 8 углами славянский спортсмен Владислав Шульга в первом поединке вечера в первом раунде болевым приемом на руку одержал победу над соперником из Кривого Рога Андреем Горловым. Нынешняя победа стала для Владислава третьей подряд в подобных боях.

Николай Шмалько (БК «Триада») в дебютном поединке решением судей уступил спортсмену из Днепра» Олегу Федосееву – мастеру спорта по фрифайту и мастеру спорта международного класса по двобою.