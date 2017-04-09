«Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу

С 28 марта по 2 апреля в Николаеве в спортивной школе «Надежда» проходил Всеукраинский турнир по боксу, посвященный памяти 68 героев-десантников.

В соревнованиях приняли участие боксеры из девяти регионов Украины и республики Молдова. Донецкую область представлял воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Ярослав Ефимцев, который тренируется под руководством Владимира Рюмина. В весовой категории до 91 кг Ярослав занял 2-е место, уступив в финальном поединке мастеру спорта по боксу из Николаева Леониду Голондею.