Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»

7-8 апреля в Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою среди взрослых, в котором приняли участие 150 спортсменов со всех регионов страны.

В составе сборной Донецкой области выступали три воспитанника славянского бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш) – Владислав Шульга, Сергей Богович и Божена Мальцева.

Студент второго курса факультета физического воспитания ДГПУ Владислав Шульга в весовой категории до 60 кг провел три поединка, в которых одержал три победы и стал чемпионом страны, выполнив при этом норматив «мастер спорта Украины».

Студентка третьего курса факультета физического воспитания ДГПУ Божена Мальцева привезла из Киева в Славянск бронзовую медаль. При этом Божена выполнила норматив «кандидат в мастера спорта Украины по рукопашному бою».

Стоит добавить, что нынешние соревнования были отборочными к чемпионату Европы, старт которого намечен на октябрь нынешнего года, место проведения – Венгрия.