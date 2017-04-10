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Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу

Алексей Журавлев
10 апреля 2017 Просмотров: 153 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

7-9 апреля в Трускавце (Львовская область) в отельно-курортном комплексе «Карпаты» проходил Кубок Европы по хортингу «Галицкие Львы» в разделах «поединок», «форма», «показательное выступление», «схватка». 

В соревнованиях приняли участие 265 спортсменов из Польши, Молдовы, Румынии, Словакии, Украины. Пять воспитанников славянского бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш) выступали на Кубке в двух полно-контактных разделах – «схватка» и «поединок» и по итогам двух соревновательных дней выиграли девять медалей, из которых 7 золотых и 2 серебряные:

1-е место – Данил Верцанов (60 кг, 16-17 лет, «схватка», «поединок», пед. лицей), Владимир Алексейцев (70 кг, 14-15 лет, «схватка», «поединок», ООШ №17), Денис Кутелия (+70 кг, 14-15 лет, «схватка», «поединок», Хрестищенская ООШ), Артур Петрухненко (65 кг, 14-15 лет, «поединок»);

2-е место – Даниил Школьный (55 кг, 14-15 лет, «схватка», «поединок», ООШ №17).

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Комментарии к статье «Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу»

7-9 апреля в Трускавце (Львовская область) в отельно-курортном комплексе «Карпаты» проходил Кубок Европы по хортингу «Галицкие Львы» в разделах «поединок», «форма», «показательное выступление», «схватка». 

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