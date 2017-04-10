Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

Воспитанник славянской КДЮСШ Владимир Прытков занял первое место на чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил с 5 по 7 апреля в Берегово.

Национальные соревнования по греко-римской борьбе, которые были отборочными к чемпионату Европы - Белград (Сербия), 19-21 мая, проводились среди младших юношей 2002-2003 годов рождения. В Берегово – город в Закарпатской области – собрались более 400 спортсменов-борцов. Под руководством Владимира Агамирьяна на чемпионате Украины выступали два воспитанника славянской КДЮСШ – Владимир Прытков и Марк Волошин.

В весовой категории до 47 кг блестяще выступил Владимир Прытков, который одержал шесть побед в шести поединках и стал чемпионом Украины.

Марк Волошин в весовой категории до 35 кг на турнире провел 5 встреч (3 победы – 2 поражения) и занял 5-е место.