Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

|10 апреля 2017
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Воспитанник славянской КДЮСШ Владимир Прытков занял первое место на чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил с 5 по 7 апреля в Берегово.
Национальные соревнования по греко-римской борьбе, которые были отборочными к чемпионату Европы - Белград (Сербия), 19-21 мая, проводились среди младших юношей 2002-2003 годов рождения. В Берегово – город в Закарпатской области – собрались более 400 спортсменов-борцов. Под руководством Владимира Агамирьяна на чемпионате Украины выступали два воспитанника славянской КДЮСШ – Владимир Прытков и Марк Волошин.
В весовой категории до 47 кг блестяще выступил Владимир Прытков, который одержал шесть побед в шести поединках и стал чемпионом Украины.
Марк Волошин в весовой категории до 35 кг на турнире провел 5 встреч (3 победы – 2 поражения) и занял 5-е место.
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• Работают ли в Славянске пылесос и грейдер
• Михаил Легуцкий стал чемпионом Славянска по шахматам
4 апреля 2017
• Победы и достижения славянских дзюдоистов
• «Серебро» Ярослава Ефимцева на турнире по боксу
• Сборная Славянска заняла 3-е место на чемпионате Донецкой области по кикбоксингу
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Воспитанник славянской КДЮСШ Владимир Прытков занял первое место на чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил с 5 по 7 апреля в Берегово.