Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

|12 апреля 2017
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11 апреля в поселке городского типа Новгородское (Торецкий городской совет) прошел чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения, в котором приняли участие 115 «вольников» из семи городов.
В составе сборной Славянска на соревнованиях выступали десять спортсменов. Все они по итогам чемпионата поднялись на пьедестал почета.
Чемпионами областных соревнований стали Артем Ющенко (63 кг, СХМТ), Данил Быков (74 кг, ООШ №4), Никита Генов (100 кг, пед. лицей), Анастасия Марченко (46 кг, ООШ №1), Лолита Волошина (56 кг, СЭСТ) и Вячеслав Рыженков (69 кг, Былбасовка).
Серебряные награды чемпионата завоевали Даниил Гарунов (84 кг, СЭСТ), Егор Дащенко (63 кг, ООШ №15), Александр Надеев (69 кг, ООШ №1) и Андрей Сидич (58 кг, ООШ №9).
Стоит отметить, что нынешние соревнования были отборочными к чемпионату Украины, который состоится 10-13 мая в Черновцах.
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов, Максим Рыпунов.
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11 апреля 2017
• Жители навели чистоту в Славянске
• Учить плаванию в открытых водоемах славянских детей не будут
• На центральном рынке Славянска разливали «паленый» алкоголь
10 апреля 2017
• Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе
• Спортсмены БК «Триада» завоевали девять наград на Кубке Европы по хортингу
• Чемпионат Украины по рукопашному бою: у Шульги - «золото», у Мальцевой – «бронза»
9 апреля 2017
• Пятое чемпионство ХК «Донбасс»
• Тройной триумф украинских боксеров за океаном
7 апреля 2017
• Пособия по потере кормильца будут назначать, даже если умерший не имел страхового стажа
• «Славгорводоканал» обзавелся новой установкой для поверки счетчиков
• Куда исчез металлолом со двора «Славгорводоканала»
• «Славянский счет» - сколько стоит правда
• Полиция ищет злоумышленников, ограбивших интернат
• Суд по заммэра Славянска перенесли
• Славянские предприниматели требуют защитить их от «рейдерского захвата»
6 апреля 2017
• Славянск пернатый: совы, сойки, фазаны, лебеди
• «Теплица» переезжает на улицу Шевченко
• В славянском музее восстанавливают историческую правду
• Пусть читают, что хотят, лишь бы - читали
• Нужны ли подросткам Достоевский и Толстой
5 апреля 2017
• Штепа назвала судью «хапугой» и очутилась в «пресс-хате»
• В Славянске до сих пор не решили, как платить железной дороге за льготников
• Новое расписание поездов через станцию Славянск
• Будут ли в Славянске белить деревья и бордюры - вопрос остается открытым
• Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска
• Работают ли в Славянске пылесос и грейдер
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11 апреля в поселке городского типа Новгородское (Торецкий городской совет) прошел чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения, в котором приняли участие 115 «вольников» из семи городов.