Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

11 апреля в поселке городского типа Новгородское (Торецкий городской совет) прошел чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения, в котором приняли участие 115 «вольников» из семи городов.

В составе сборной Славянска на соревнованиях выступали десять спортсменов. Все они по итогам чемпионата поднялись на пьедестал почета.

Чемпионами областных соревнований стали Артем Ющенко (63 кг, СХМТ), Данил Быков (74 кг, ООШ №4), Никита Генов (100 кг, пед. лицей), Анастасия Марченко (46 кг, ООШ №1), Лолита Волошина (56 кг, СЭСТ) и Вячеслав Рыженков (69 кг, Былбасовка).

Серебряные награды чемпионата завоевали Даниил Гарунов (84 кг, СЭСТ), Егор Дащенко (63 кг, ООШ №15), Александр Надеев (69 кг, ООШ №1) и Андрей Сидич (58 кг, ООШ №9).

Стоит отметить, что нынешние соревнования были отборочными к чемпионату Украины, который состоится 10-13 мая в Черновцах.

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов, Максим Рыпунов.