Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

|19 апреля 2017
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Пять забитых мячей в ворота мюнхенской «Баварии» в двух четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов позволили форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду стать первым футболистом, который забил 100 голов в истории турнира.
12 апреля в Мюнхене Королевский клуб одержал волевую победу над «Баварией» со счетом 2:1. Оба мяча в составе мадридского клуба забил Роналду. На тот момент он первым из футболистов покорил рубеж в 100 мячей в матчах еврокубков (97 в Лиге чемпионов). А спустя шесть дней 32-летний Криштиану добился очередной вершины. В ответной игре с «Баварией» он оформил хет-трик и на его счету стало ровно 100 мячей забитых в матчах Лиги чемпионов.
Свой первый гол в еврокубках Криштиану забил 10 апреля 2007 года в знаменитой встрече «Манчестер Юнайтед» - «Рома», которую манкунианцы выиграли со счетом 7:1. В составе «Реала» Роналду провел 85 матчей в Лиге чемпионов, забив 85 мячей, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За «Спортинг», в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского «Манчестер Юнайтед».
Лучшие бомбардиры клубных турниров УЕФА (*действующие футболисты)
103 – Криштиану Роналду* (144 матча)
97 – Лионель Месси* (118)
76 – Рауль Гонсалес (158)
70 – Филиппо Индзаги (114)
67 – Андрей Шевченко (142)
62 – Рууд ван Нистельрой (92)
61 – Герд Мюллер (69)
59 – Тьерри Анри (140)
59 – Хенрик Ларссон (108)
56 – Златан Ибрагимович* (136)
54 – Эйсебио (70)
53 – Алессандро Дель Пьеро (129)
51 – Карим Бензема* (93)
50 – Дидье Дрогба (102)
50 – Клаас-Ян Хунтелаар* (82).
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18 апреля 2017
• СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами
• Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев
• В Славянске бешеная собака укусила мужчину
14 апреля 2017
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• Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения
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• Полицейские Славянска помогли Интерполу
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• Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета
• За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов
• В Славянске начали убирать незаконные киоски
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13 апреля 2017
• «Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»
• Давайте вернем Славянску часть утраченной истории
• Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены
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• «Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем
• Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая
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Пять забитых мячей в ворота мюнхенской «Баварии» в двух четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов позволили форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду стать первым футболистом, который забил 100 голов в истории турнира.