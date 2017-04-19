Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

12 апреля в Мюнхене Королевский клуб одержал волевую победу над «Баварией» со счетом 2:1. Оба мяча в составе мадридского клуба забил Роналду. На тот момент он первым из футболистов покорил рубеж в 100 мячей в матчах еврокубков (97 в Лиге чемпионов). А спустя шесть дней 32-летний Криштиану добился очередной вершины. В ответной игре с «Баварией» он оформил хет-трик и на его счету стало ровно 100 мячей забитых в матчах Лиги чемпионов.

Свой первый гол в еврокубках Криштиану забил 10 апреля 2007 года в знаменитой встрече «Манчестер Юнайтед» - «Рома», которую манкунианцы выиграли со счетом 7:1. В составе «Реала» Роналду провел 85 матчей в Лиге чемпионов, забив 85 мячей, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За «Спортинг», в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского «Манчестер Юнайтед».

Лучшие бомбардиры клубных турниров УЕФА (*действующие футболисты)

103 – Криштиану Роналду* (144 матча)

97 – Лионель Месси* (118)

76 – Рауль Гонсалес (158)

70 – Филиппо Индзаги (114)

67 – Андрей Шевченко (142)

62 – Рууд ван Нистельрой (92)

61 – Герд Мюллер (69)

59 – Тьерри Анри (140)

59 – Хенрик Ларссон (108)

56 – Златан Ибрагимович* (136)

54 – Эйсебио (70)

53 – Алессандро Дель Пьеро (129)

51 – Карим Бензема* (93)

50 – Дидье Дрогба (102)

50 – Клаас-Ян Хунтелаар* (82).