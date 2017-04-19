 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

С незапамятных времен

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

Алексей Журавлев
19 апреля 2017 Просмотров: 126 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пять забитых мячей в ворота мюнхенской «Баварии» в двух четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов позволили форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду стать первым футболистом, который забил 100 голов в истории турнира. 

12 апреля в Мюнхене Королевский клуб одержал волевую победу над «Баварией» со счетом 2:1. Оба мяча в составе мадридского клуба забил Роналду. На тот момент он первым из футболистов покорил рубеж в 100 мячей в матчах еврокубков (97 в Лиге чемпионов). А спустя шесть дней 32-летний Криштиану добился очередной вершины. В ответной игре с «Баварией» он оформил хет-трик и на его счету стало ровно 100 мячей забитых в матчах Лиги чемпионов.  

Свой первый гол в еврокубках Криштиану забил 10 апреля 2007 года в знаменитой встрече «Манчестер Юнайтед» - «Рома», которую манкунианцы выиграли со счетом 7:1. В составе «Реала» Роналду провел 85 матчей в Лиге чемпионов, забив 85 мячей, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За «Спортинг», в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского «Манчестер Юнайтед».

Лучшие бомбардиры клубных турниров УЕФА (*действующие футболисты)

103 – Криштиану Роналду* (144 матча)

97 – Лионель Месси* (118)

76 – Рауль Гонсалес (158)

70 – Филиппо Индзаги (114)

67 – Андрей Шевченко (142)

62 – Рууд ван Нистельрой (92)

61 – Герд Мюллер (69)

59 – Тьерри Анри (140)

59 – Хенрик Ларссон (108)

56 – Златан Ибрагимович* (136)

54 – Эйсебио (70)

53 – Алессандро Дель Пьеро (129)

51 – Карим Бензема* (93)

50 – Дидье Дрогба (102)

50 – Клаас-Ян Хунтелаар* (82).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 апреля 2017

«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов

Славянцев ждут концерты

18 апреля 2017

СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Об опасных перекрестках

В Славянске бешеная собака укусила мужчину

14 апреля 2017

Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения

Справка ВПЛ есть, но пособие не положено

Полицейские Славянска помогли Интерполу

Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания

Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета

За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов

В Славянске начали убирать незаконные киоски

Как потратят экофонд

Бездомные животные: Программа утверждена

Мэру Славянска увеличили расходы на командировки

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

С незапамятных времен

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая

В сухом остатке

12 апреля 2017

Как идут дела с инфраструктурными проектами

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

Также в разделе

«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

— 19 апреля 2017 —

В минувший уик-энд в ведущих европейских чемпионатах состоялись поединки очередных туров. 

Читать далее ⇒

Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов

— 19 апреля 2017 —

Двумя первыми полуфиналистами самого престижного клубного европейского турнира – Лиги чемпионов – стали представители Мадрида – «Атлетико» и «Реал».

Читать далее ⇒

Славянские «вольники» собрали урожай из 10 медалей

— 12 апреля 2017 —

11 апреля в поселке городского типа Новгородское (Торецкий городской совет) прошел чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2000-2002 годов рождения, в котором приняли участие 115 «вольников» из семи городов.

Читать далее ⇒

Владимир Прытков стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе

— 10 апреля 2017 —

Воспитанник славянской КДЮСШ Владимир Прытков занял первое место на чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил с 5 по 7 апреля в Берегово.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов »

Пять забитых мячей в ворота мюнхенской «Баварии» в двух четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов позволили форварду мадридского «Реала» Криштиану Роналду стать первым футболистом, который забил 100 голов в истории турнира. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Об опасных перекрестках

Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянцев ждут концерты

Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения

Справка ВПЛ есть, но пособие не положено

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске бешеная собака укусила мужчину

Полицейские Славянска помогли Интерполу

Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

В сухом остатке

Рожденные эволюцией

Адресный стон

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 апреля 2017

«МЮ» тормозит «Челси», «Милан» спасается в дерби

Криштиану Роналду первым забил 100 голов в Лиге чемпионов

Мадрид в полуфинале Лиги чемпионов

Славянцев ждут концерты

18 апреля 2017

СЭС призывает бороться с насекомыми и грызунами

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Об опасных перекрестках

В Славянске бешеная собака укусила мужчину

14 апреля 2017

Транспорт на Пасху в Славянске будет ходить больше

Льготники сами могут выбрать санаторий для лечения

Справка ВПЛ есть, но пособие не положено

Полицейские Славянска помогли Интерполу

Памяти павших будьте достойны, или Почему нельзя игнорировать минуту молчания

Житель Славянска «подрезал» двух мужчин

Как трактовать события 9 мая 20016 года: «Слов'янська січ» выиграла суд у горсовета

За четыре года в Славянске планируют отремонтировать больше 200 лифтов

В Славянске начали убирать незаконные киоски

Как потратят экофонд

Бездомные животные: Программа утверждена

Мэру Славянска увеличили расходы на командировки

13 апреля 2017

«Таких вкусных куличей, как в «Браво», дома не приготовишь»

Давайте вернем Славянску часть утраченной истории

Часовня и старое кладбище должны быть восстановлены

С незапамятных времен

Трагическая дата в истории Славянска – 12 апреля 2014 года

«Теплица» отметила новоселье авангардным спектаклем

Что будет праздновать Вадим Лях 9 мая

В сухом остатке

12 апреля 2017

Как идут дела с инфраструктурными проектами

О прививках и доступных лекарствах

Отопительный сезон в Славянске окончен

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top