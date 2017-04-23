«Сапфир» стал обладателем Суперкубка Донецкой области по футболу

В субботу, 22 апреля, в поселке Мирный (Славянский район) состоялся матч за Суперкубок Донецкой области по футболу, в котором встретились «Сапфир» и «Шахтер».

Данный поединок открывал футбольный сезон среди любительских команд Донецкой области. «Шахтер» (Родинское) является финалистом Кубка области и бронзовым призером открытого чемпионата Донецкой области минувшего сезона, а краматорский «Сапфир» занял четвертое место в чемпионате. На данный момент именно эти два коллектива имеют наиболее высокий рейтинг среди любительских команд Донецкой области. Кроме того, эти клубы закрывали сезон-2016: 6 ноября в Славянске на стадионе «Химик» «Шахтер» переиграл «Сапфир» в финале Кубка Губернатора со счетом 1:0.

Учитывая первый официальный матч сезона и погодные условия – сильный ветер – наивно было ожидать от футболистов содержательной игры в субботу, 22 апреля. Физическая подготовка игроков выходила на первый план.

Тем не менее, в поединке было забито три мяча. В первом тайме Данил Плахин вывел «Сапфир» вперед. Однако в середине второй 45-минутки «Шахтер» отыгрался – результативным оказался удар в исполнении Алексея Лукашева. Команды морально уже готовились к серии послематчевых пенальти (дополнительное время не предусмотрено регламентом матча), как на 88-й минуте ошибся на выходе голкипер «Шахтера» Александр Суворов. Форвард «Сапфира» Виталий Подольский проявил голевое чутье и отправил мяч в сетку ворот с нескольких метров. Победа «Сапфира» со счетом 2:1 и первый трофей этого краматорского клуба в большом футболе.