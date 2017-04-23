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Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали

Алексей Журавлев
23 апреля 2017 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

23 апреля в Бахмуте прошел открытый чемпионат Донецкой области по хортингу среди юношей, юниоров и молодёжи, в котором приняли участие 70 спортсменов.

Воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) на соревнованиях взяли три награды. Чемпионами области стали Левон Аванесян (65 кг, +18) и Григорий Ходарин (70 кг, 14-15 лет). Серебряную награду соревнований выиграл Максим Лукиенко (65 кг, +18).

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Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали»

23 апреля в Бахмуте прошел открытый чемпионат Донецкой области по хортингу среди юношей, юниоров и молодёжи, в котором приняли участие 70 спортсменов.

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