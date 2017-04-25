В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

22 апреля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ проходил чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди юношей, девушек и юниоров – 10-17 лет, в котором приняли участие спортсмены из Славянска, Краматорска, Николаевки, Лимана, Константиновки, Мирнограда, Марьинского и Константиновского районов.

Славянск на соревнованиях, которые были отборочными к чемпионату Украины (17-20 мая, Киев) представляли воспитанники двух городских клубов – «СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов) и БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый). В активе славянских спортсменов целый ряд наград:

СК «Беркут»:

1-е место – Андрей Кисель (30 кг,10-11 лет), Александр Иващенко (45 кг, 10-11 лет), Даниил Рыжов (55 кг, 10-11 лет), Максим Бутнарь (45 кг, 12-13 лет), Илья Жигулин (50 кг, 14-15 лет), Андрей Чичин (+85 кг, 14-15 лет), Алина Романенко (+75 кг, 14-15 лет);

2-е место – Павел Петривный (55 кг, 10-11 лет), Никита Вознюк (50 кг, 12-13 лет), Дмитрий Письменный (60 кг, 14-15 лет), Кирилл Гаража (65 кг, 14-15 лет), Артем Сафронов (75 кг, 14-15 лет);

3-е место – Олег Пономарев (35 кг, 10-11 лет), Александр Шандер (40 кг, 12-13 лет).

БК «Триада»:

1-е место – Владимир Алексейцев (75 кг, 14-15 лет), Данил Школьный (60 кг, 14-15 лет);

В этот же день состоялся и открытый чемпионат города Славянска по рукопашному бою среди детей от 6 до 9-ти лет – 28 спортсменов из трех городов. Юные славянские спортсмены завоевали пять медалей:

1-е место - Ульяна Монахова (35 кг), Анна Новикова (+40 кг), Александр Бурлюк (40 кг, все – «Беркут»);

2-е место - Федор Беликов (40 кг, «Беркут»);