Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

На чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в столице Польше – Варшаве – украинские дзюдоисты завоевали две золотых, серебряную и бронзовую награды.

Чемпионом континента стал Георгий Зантарая, которому не было равных в весовой категории до 66 кг. В финале 29-летний Зантарая иппоном – высшая оценка - победил Адриана Гомбоча из Словении. Также медаль высшей пробы и звание чемпионки Европы в активе 16-летней Дарьи Белодед, которая в решающей встречи справилась с представительницей России Ириной Долгой в весовой категории до 48 кг.

Светлана Яремка получила «серебро» чемпионата в категории свыше 78 кг, проиграв финальную схватку Марине Случкой из Беларуси.

Еще одну медаль – бронзовую – украинские дзюдоисты выиграли в командных соревнованиях, одержав курьезную победу над командой Азербайджана. В таких противостояниях победитель

определяется по итогам пяти матчей. После трех, Азербайджан вел со счетом – 3:0 и досрочно выигрывал матч. После чего четвертый дзюдоист Азербайджана вышел на татами и поднял руку вверх, дав сигнал, что сдается без боя. Спортсмен из Азербайджана забыл правила командных встреч: сдача одной схватки – автоматическая дисквалификация всей команды. Украине была присуждена победа со счетом 5:0.