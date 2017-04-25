Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

19-23 апреля в румынском городе Клуж проходил чемпионат Европы по спортивной гимнастике, в котором украинские спортсмены выиграли четыре награды и заняли 3-е место в общекомандном зачете.

Три из четырех медалей в активе Олега Верняева. После успешного выступления на Олимпиаде в Рио, где 23-летний гимнаст стал Олимпийским чемпионом в упражнениях на брусьях, Верняев продолжил собирать награды. На чемпионате Европы Олег взял «золото» в личном многоборье и своем коронном снаряде – брусьях, а также занял третье место в опорном прыжке.

Четвертую медаль в копилку украинской сборной принес Игоря Радивилов, который получил «бронзу» в упражнениях на кольцах.

Четыре награды (2-0-2) позволили сборной Украины занять третье место в общекомандном зачете. Первое место заняли россияне (3-3-2), второе место – хозяева континентального первенства - сборная Румынии (2-1-1).