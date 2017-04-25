 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Алексей Журавлев
25 апреля 2017 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Олег Верняев.

19-23 апреля в румынском городе Клуж проходил чемпионат Европы по спортивной гимнастике, в котором украинские спортсмены выиграли четыре награды и заняли 3-е место в общекомандном зачете.

Три из четырех медалей в активе Олега Верняева. После успешного выступления на Олимпиаде в Рио, где  23-летний гимнаст стал Олимпийским чемпионом в упражнениях на брусьях, Верняев продолжил собирать награды. На чемпионате Европы Олег взял «золото» в личном многоборье и своем коронном снаряде – брусьях, а также занял третье место в опорном прыжке.

Четвертую медаль в копилку украинской сборной принес Игоря Радивилов, который получил «бронзу» в упражнениях на кольцах. 

Четыре награды (2-0-2) позволили сборной Украины занять третье место в общекомандном зачете. Первое место заняли россияне (3-3-2), второе место – хозяева континентального первенства  - сборная Румынии (2-1-1).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Что славянцы знают о безвизе

Все, что вы хотели знать о безвизе, но стеснялись спросить

Общественный совет просит Королевскую не принимать участия в мероприятиях 8 и 9 мая

Эффект проседания

Розенко подсчитал, во сколько Украине обойдется перепись населения

23 апреля 2017

«Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве

Как безопасно и выгодно снять квартиру во Львове?

Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали

«Сапфир» стал обладателем Суперкубка Донецкой области по футболу

21 апреля 2017

Что больше всего волнует славянцев

Большинство работников исполкома — женщины

В Киеве решили увеличить штрафы за курение в 100 раз

Наелась лекарств, чтобы наказать родителей

В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом

Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины

В Славянске намечен капремонт 10 улиц

Как в Славянске делается ямочный ремонт дорог

20 апреля 2017

Славянский суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей

Лаборатории, подвесные потолки и мультимедийные доски: опорная школа Славянска обещает стать лучшей в области

Елена Шестопалова: «Смотрите, как я вижу мир»

Ремонт дорог в Славянске в расследованиях и петициях

Ямы на дорогах не освобождают нарушителей ПДД от ответственности

В музее открылась выставка в честь Михаила Петренко

Квест и новый арт-объект в сквере «Мечта»

Заскоки

19 апреля 2017

Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко

В Славянске помнят Владимира Рыбака

Также в разделе

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

— 25 апреля 2017 —

На чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в столице Польше – Варшаве – украинские дзюдоисты завоевали две золотых, серебряную и бронзовую награды.

Читать далее ⇒

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

— 25 апреля 2017 —

22 апреля в Славянске в спортивном зале КДЮСШ проходил чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди юношей, девушек и юниоров – 10-17 лет, в котором приняли участие спортсмены из Славянска, Краматорска, Николаевки, Лимана, Константиновки, Мирнограда, Марьинского и   Константиновского районов.

Читать далее ⇒

«Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве

— 23 апреля 2017 —

Гостевая победа над «Динамо» в национальном классико в рамках 26 тура чемпионата Украины по футболу приблизила «Шахтер» еще на один шаг к золотым медалям.

Читать далее ⇒

Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали

— 23 апреля 2017 —

23 апреля в Бахмуте прошел открытый чемпионат Донецкой области по хортингу среди юношей, юниоров и молодёжи, в котором приняли участие 70 спортсменов.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах»

19-23 апреля в румынском городе Клуж проходил чемпионат Европы по спортивной гимнастике, в котором украинские спортсмены выиграли четыре награды и заняли 3-е место в общекомандном зачете.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске намечен капремонт 10 улиц

Ремонт дорог в Славянске в расследованиях и петициях

В школах Славянска снова каникулы. Теперь вынужденные

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Что славянцы знают о безвизе

Все, что вы хотели знать о безвизе, но стеснялись спросить

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Наелась лекарств, чтобы наказать родителей

В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом

Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Заскоки

В сухом остатке

Рожденные эволюцией

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Что славянцы знают о безвизе

Все, что вы хотели знать о безвизе, но стеснялись спросить

Общественный совет просит Королевскую не принимать участия в мероприятиях 8 и 9 мая

Эффект проседания

Розенко подсчитал, во сколько Украине обойдется перепись населения

23 апреля 2017

«Шахтер» одолел «Динамо» в Киеве

Как безопасно и выгодно снять квартиру во Львове?

Чемпионат Донецкой области по хортингу: спортсмены БК «Триада» завоевали три медали

«Сапфир» стал обладателем Суперкубка Донецкой области по футболу

21 апреля 2017

Что больше всего волнует славянцев

Большинство работников исполкома — женщины

В Киеве решили увеличить штрафы за курение в 100 раз

Наелась лекарств, чтобы наказать родителей

В Славянске задержан разбойник, нападавший на девушек с ножом

Задержаны славянцы, ворвавшиеся в дом одинокой женщины

В Славянске намечен капремонт 10 улиц

Как в Славянске делается ямочный ремонт дорог

20 апреля 2017

Славянский суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого в смерти троих людей

Лаборатории, подвесные потолки и мультимедийные доски: опорная школа Славянска обещает стать лучшей в области

Елена Шестопалова: «Смотрите, как я вижу мир»

Ремонт дорог в Славянске в расследованиях и петициях

Ямы на дорогах не освобождают нарушителей ПДД от ответственности

В музее открылась выставка в честь Михаила Петренко

Квест и новый арт-объект в сквере «Мечта»

Заскоки

19 апреля 2017

Под Славянском открыли памятный знак в честь капитана СБУ Геннадия Биличенко

В Славянске помнят Владимира Рыбака

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top