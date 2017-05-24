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«КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане

Алексей Журавлев
24 мая 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21 мая в Лимане состоялся турнир по футболу среди детско-юношеской спортивных школ (2004-2005 г.р.), посвященный памяти Анатолия Бережного. 

В соревнованиях приняли участие шесть ДЮСШ, представлявших такие города, как  Лиман, Славянск – «КДЮСШ-Славхлеб», Краматорск, Дружковка, Николаевка и Кременная. Воспитанники славянской «КДЮСШ-Славхлеб» под руководством Виктора Порублева и Александра Омельченко заняли 2-е место, проведя на турнире четыре поединка. В финальном матче «КДЮСШ-Славхлеб» уступил соперникам из Креенной – 0:2. Бронзовым призером соревнований стала ДЮСШ из Дружковки.

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Комментарии к статье ««КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане »

21 мая в Лимане состоялся турнир по футболу среди детско-юношеской спортивных школ (2004-2005 г.р.), посвященный памяти Анатолия Бережного. 

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