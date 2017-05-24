«КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане

В соревнованиях приняли участие шесть ДЮСШ, представлявших такие города, как Лиман, Славянск – «КДЮСШ-Славхлеб», Краматорск, Дружковка, Николаевка и Кременная. Воспитанники славянской «КДЮСШ-Славхлеб» под руководством Виктора Порублева и Александра Омельченко заняли 2-е место, проведя на турнире четыре поединка. В финальном матче «КДЮСШ-Славхлеб» уступил соперникам из Креенной – 0:2. Бронзовым призером соревнований стала ДЮСШ из Дружковки.