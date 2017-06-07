Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани

4 июня в Одессе прошел международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек, мальчиков и девочек в четырех возрастных категориях (2002-2011 годов рождения), в котором приняли участие более 500 спортсменов - боролись на пяти коврах одновременно - из Украины, Беларуси и Молдовы.

На этих соревнованиях воспитанники славянской школы дзюдо завоевали четыре золотых медали. Чемпионами международного турнира стали Татьяна Мароха (пед. лицей, 63 кг), Андрей Орешкин (пос. Райгородок, 60 кг), Кирилл Киян (ООШ №10, 38 кг) и Константин Суханов (ООШ №5, 30 кг).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Даниил Милешкин.

Стоит добавить, что в день приезда– 3 июня – для участников турнира состоялся мастер-класс по борьбе-дзюдо, который провел серебряный призер Олимпийских игр-2004 грузинский спортсмен Нестор Хергиани.

Чемпионат Славянска по дзюдо «Юный Самурай»

1 июня в Славянске в спортивном зале комплексной детско-юношеской спортивной школы состоялся открытый чемпионат города по дзюдо «Юный Самурай-2017» среди юношей и девушек, посвященный международному Дню защиты детей.

В соревнованиях приняли участие 136 юных дзюдоистов из городов и районов Донецкой и Луганской областей – 11 команд.