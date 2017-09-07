|4 сентября 2017
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В 13-м туре чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» отправился в Родинское на встречу с местным «Шахтером».
В поединке первого круга ФК «Славянск» одержал домашнюю победу над «Шахтером» со счетом 1:0. И это была лучшая игра подопечных Виктора Порублева в нынешнем чемпионате.
В субботу, 2 сентября, в Родинском результативностью блеснул ветеран «Шахтера» Александр Чех. 44-летний форвард оформил хет-трик в первом тайме в течение получаса игры. Надо признать, что в первую половину встречи славянская команда провалила – счет тайма 3:1 в пользу хозяев. Преимущество «Шахтера» увеличилось до трех мячей сразу после перерыва – точный удар на счету Бейнаровича. Правда, ФК «Славянск» выдержал этот удар. И в конце матча смог до минимума сократить отставание в счете. В этом поединке в составе славянского клуба дважды отличился Эдуард Стрельцов, а в компенсированное арбитром время гол забил Артем Тищенко.
«Шахтер» с реваншем празднует успех – 4:3.
Результаты 13 тура
«Шахтер»Р – ФК «Славянск» - 4:3
«Сапфир» - «Локомотив» - перенос
«Форум-Авто» - «Хлебороб» - 4:0
«Доброе поле» - «Прометей» - 1:1
ДВУОР – «Андреевка» - 3:1
Анонс 14 тура
9 сентября
«Хлебороб» - ФК «Славянск»
«Прометей» - «Сапфир»
«Шахтер» - «Доброе поле»
«Андреевка» - «Форум-Авто»
«Локомотив» - ДВУОР
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Комментарии к статье «Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»»
В 13-м туре чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» отправился в Родинское на встречу с местным «Шахтером».