Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»

В 13-м туре чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» отправился в Родинское на встречу с местным «Шахтером».

В поединке первого круга ФК «Славянск» одержал домашнюю победу над «Шахтером» со счетом 1:0. И это была лучшая игра подопечных Виктора Порублева в нынешнем чемпионате.

В субботу, 2 сентября, в Родинском результативностью блеснул ветеран «Шахтера» Александр Чех. 44-летний форвард оформил хет-трик в первом тайме в течение получаса игры. Надо признать, что в первую половину встречи славянская команда провалила – счет тайма 3:1 в пользу хозяев. Преимущество «Шахтера» увеличилось до трех мячей сразу после перерыва – точный удар на счету Бейнаровича. Правда, ФК «Славянск» выдержал этот удар. И в конце матча смог до минимума сократить отставание в счете. В этом поединке в составе славянского клуба дважды отличился Эдуард Стрельцов, а в компенсированное арбитром время гол забил Артем Тищенко.

«Шахтер» с реваншем празднует успех – 4:3.

Результаты 13 тура

«Шахтер»Р – ФК «Славянск» - 4:3

«Сапфир» - «Локомотив» - перенос

«Форум-Авто» - «Хлебороб» - 4:0

«Доброе поле» - «Прометей» - 1:1

ДВУОР – «Андреевка» - 3:1

Анонс 14 тура

9 сентября

«Хлебороб» - ФК «Славянск»

«Прометей» - «Сапфир»

«Шахтер» - «Доброе поле»

«Андреевка» - «Форум-Авто»

«Локомотив» - ДВУОР