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Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»

Алексей Журавлев
4 сентября 2017 Просмотров: 480 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Волейбольная сборная Россия в рекордный 14-й раз стала чемпионом Европы.

В минувший уик-энд в Польше завершился чемпионат Европы по волейболу среди национальных мужских команд. Чемпионом континента стала сборная России, переигравшая в финале волейболистов из Германии в пяти сетах.

Первая и третья партии финального поединка остались за российскими волейболистами – 25:19 и 25:22. При этом Германия занесла себе в актив второй и четвертый сеты – 25:20 и 25:17. Судьба континентального «золота» решалась на тай-брейке - укороченной партии - до 15 очков, в которой удача улыбнулась сборной России – 15:13.

Также пять сетов были сыграны в матче и за 3-е место, в котором Сербия одолела Бельгию со счетом 3:2 (25:19, 22:25, 19:25, 25:22, 15:12).

Лучшим игроком турнира был признан россиянин Максим Михайлов.

65 407 зрителей

посетили в Варшаве стартовый матч чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд.  Встреча сборных Польши и Сербии собрала рекордную аудиторию в истории волейбола. Болельщиков с дальних ярусов выручали огромные экраны над сеткой и расставленные по секторам мониторы. Удивительно, но поддержка и антураж не помогли хозяевам – сербы победили со счетом 3:0.

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В минувший уик-энд в Польше завершился чемпионат Европы по волейболу среди национальных мужских команд. Чемпионом континента стала сборная России, переигравшая в финале волейболистов из Германии в пяти сетах.

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