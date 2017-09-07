Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка

К сожалению, выйти в четвертьфинал турнира не удалось ни Александру, ни Элине. 4 сентября в 1/8 финала US Open Долгополов практически без борьбы уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. А Свитолина в поединке-триллере в трех сетах проиграла хозяйке кортов Мэдисон Кис.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов блестяще провел первую игровую неделю на кортах Нью-Йорка. 28-летний украинский теннисист выиграл три стартовых матча чемпионата. Спортивными «жертвами» Долго стали Ян-Леннард Штруфф (Германия), Томаш Бердых (Чехия) и Виктор Троицки (Сербия). Однако в поединке четвертого раунда против Рафаэля Надаля Александр как-то стушевался и проиграл встречу практически без борьбы в трех сетах – 2:6, 4:6, 1:6. При этом выход в 1/8 финала стал для Долгополова повторением личного рекорда на US Open 2011-го года.

Ранним утром вторника, 5 сентября, зачехлила ракетку в Нью-Йорке и Элина Свитолина. Напряженный матч 1/8 финала против Мэдисон Кис в итоге остался за американской теннисисткой. В первом сете Кис праздновала успех на тай-брейке – 7:6. Во втором – Элина сокрушила соперницу – 6:1. В решающем третьем сете 22-летняя украинка была впереди со счетом 4:2. Но потом проиграла четыре гейма подряд, а с ними и весь поединок.

Также стоит добавить, что на последнем турнире сезона серии Большого шлема - открытом чемпионате США по теннису - Украину помимо Долгополова и Свитолиной в играх одиночного разряда представляли Леся Цуренко и Катерина Козлова. Цуренко проиграла в первом же матче турнира, а Катерина – во втором.