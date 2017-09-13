Бисеров прервал гегемонию Мартынова

10 сентября в Славянске на базе клуба «Чигоринец» в центре детского и юношеского творчества состоялся блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню города и Дню физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие 25 шахматистов из Славянска и Краматорска, из которых было 7 юношей и столько же ветеранов. Поединки турнира прошли по швейцарской системе– 11 туров, 4 минуты плюс 3 секунд на ход.

Все уже привыкли к победам славянского мастера ФИДЕ Романа Мартынова (преподаватель ДГПУ) на городских шахматных турнирах. И вот в воскресенье, 10 сентября, его гегемонию прервал Владислав Бисеров из соседнего Краматорска, который является воспитанником клуба «Чигоринец».

По итогам 11 туров Бисеров набрал 9 очков, а Мартынов – 8,5. При этом Владислав одержал победу над Романом в личной встрече. Также стоит отметить, что и Бисеров, и Мартынов на турнире потерпели по два поражения.

Бронзовым призером соревнований стал Руслан Гайворонский, набравший 8 очков. Столько же в активе Олега Старовойтова (4-е место) и Никиты Гетьмана (5-е место). При распределении мест данной тройки свое дело сделал коэффициент Бухгольца.

Правда, Никита Гетьман, имеющий 1-й взрослый разряд, без награды не остался. 16-летний ученик ООШ №13 занял первое место среди юношей. Главный приз соревнований среди ветеранов выиграл Сергей Чеботарев – 5,5 очков.