Бисеров прервал гегемонию Мартынова

|13 сентября 2017
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10 сентября в Славянске на базе клуба «Чигоринец» в центре детского и юношеского творчества состоялся блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню города и Дню физической культуры и спорта.
В соревнованиях приняли участие 25 шахматистов из Славянска и Краматорска, из которых было 7 юношей и столько же ветеранов. Поединки турнира прошли по швейцарской системе– 11 туров, 4 минуты плюс 3 секунд на ход.
Все уже привыкли к победам славянского мастера ФИДЕ Романа Мартынова (преподаватель ДГПУ) на городских шахматных турнирах. И вот в воскресенье, 10 сентября, его гегемонию прервал Владислав Бисеров из соседнего Краматорска, который является воспитанником клуба «Чигоринец».
По итогам 11 туров Бисеров набрал 9 очков, а Мартынов – 8,5. При этом Владислав одержал победу над Романом в личной встрече. Также стоит отметить, что и Бисеров, и Мартынов на турнире потерпели по два поражения.
Бронзовым призером соревнований стал Руслан Гайворонский, набравший 8 очков. Столько же в активе Олега Старовойтова (4-е место) и Никиты Гетьмана (5-е место). При распределении мест данной тройки свое дело сделал коэффициент Бухгольца.
Правда, Никита Гетьман, имеющий 1-й взрослый разряд, без награды не остался. 16-летний ученик ООШ №13 занял первое место среди юношей. Главный приз соревнований среди ветеранов выиграл Сергей Чеботарев – 5,5 очков.
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10 сентября в Славянске на базе клуба «Чигоринец» в центре детского и юношеского творчества состоялся блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню города и Дню физической культуры и спорта.