 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

Бисеров прервал гегемонию Мартынова

Алексей Журавлев
13 сентября 2017 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10 сентября в Славянске на базе клуба «Чигоринец» в центре детского и юношеского творчества состоялся блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню города и Дню физической культуры и спорта. 

В соревнованиях приняли участие 25 шахматистов из Славянска и Краматорска, из которых было 7 юношей и столько же ветеранов. Поединки турнира прошли по швейцарской системе– 11 туров, 4 минуты плюс 3 секунд на ход.

Все уже привыкли к победам славянского мастера ФИДЕ Романа Мартынова (преподаватель ДГПУ) на городских шахматных турнирах. И вот в воскресенье, 10 сентября, его гегемонию прервал Владислав Бисеров из соседнего Краматорска, который является воспитанником клуба «Чигоринец».

По итогам 11 туров Бисеров набрал 9 очков, а Мартынов – 8,5. При этом Владислав одержал победу над Романом в личной встрече. Также стоит отметить, что и Бисеров, и Мартынов на турнире потерпели по два поражения. 

Бронзовым призером соревнований стал Руслан Гайворонский, набравший 8 очков. Столько же в активе Олега Старовойтова (4-е место) и Никиты Гетьмана (5-е место). При распределении мест данной тройки свое дело сделал коэффициент Бухгольца.

Правда, Никита Гетьман, имеющий 1-й взрослый разряд, без награды не остался.  16-летний ученик ООШ №13 занял первое место среди юношей. Главный приз соревнований среди ветеранов выиграл Сергей Чеботарев – 5,5 очков.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 сентября 2017

Пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал

Бисеров прервал гегемонию Мартынова

11 сентября 2017

Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска

По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»

В центре Славянска появится еще один магазин

В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей

Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

7 сентября 2017

История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

Газон на улице Батюка продолжат озеленять

В Славянске в сентябре расцвели яблони

После 50-ти жизнь только начинается

Дедовщина

6 сентября 2017

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

Что из спиртного нельзя запретить на День города

Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения

Программа мероприятий ко Дню города

Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи

Славянская стройплощадка: где, что и как

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

5 сентября 2017

Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка

4 сентября 2017

Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио

Также в разделе

Пять разгромов на старте

— 13 сентября 2017 —

Во вторник, 12 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов. В пяти из восьми, сыгранных в этот день встреч, были зафиксированы разгромные результаты.

Читать далее ⇒

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

— 13 сентября 2017 —

Рафаэль Надаль не отстал в нынешнем сезоне от Роже Федерера и завоевал второй трофей на турнире серии Большого шлема. В Нью-Йорке Надаль выиграл финальный поединок открытого чемпионата США по теннису у Кевина Андерсона из ЮАР.

Читать далее ⇒

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

— 13 сентября 2017 —

В 14-м туре чемпионата Донецкой области ФК «Славянск» играл в гостях против команды «Хлебороб» и одержал победу с хоккейным счетом.

Читать далее ⇒

Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал

— 13 сентября 2017 —

Александр Усик эффектно расправился с Марком Хуком в четвертьфинале боксерского турнира World Boxing Super Series в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Бисеров прервал гегемонию Мартынова»

10 сентября в Славянске на базе клуба «Чигоринец» в центре детского и юношеского творчества состоялся блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню города и Дню физической культуры и спорта. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В центре Славянска появится еще один магазин

В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

Газон на улице Батюка продолжат озеленять

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска

По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

Трое в балаклавах ограбили заправку

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Бюджет Славянска вновь перевыполнен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Дедовщина

Метод Станиславского

Генеральная линия

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 сентября 2017

Пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал

Бисеров прервал гегемонию Мартынова

11 сентября 2017

Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска

По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»

В центре Славянска появится еще один магазин

В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей

Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

7 сентября 2017

История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске

От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости

Газон на улице Батюка продолжат озеленять

В Славянске в сентябре расцвели яблони

После 50-ти жизнь только начинается

Дедовщина

6 сентября 2017

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются

Что из спиртного нельзя запретить на День города

Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения

Программа мероприятий ко Дню города

Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи

Славянская стройплощадка: где, что и как

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

5 сентября 2017

Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка

4 сентября 2017

Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top