Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал

Александр Усик эффектно расправился с Марком Хуком в четвертьфинале боксерского турнира World Boxing Super Series в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бой состоялся в Берлине (Германия) в ночь с субботу на воскресенье, 9 сентября. В стартовых раундах поединка опытный Хук выглядел довольно опасно. Но освоившись в гостевом ринге, Александр быстро завладел преимуществом. Его скорость в очередной раз стала залогом победы.

Марко Хук пытался выжить в ринге, но в 10-м раунде серийная комбинационная работа Усика заставила рефери остановить бой. Победа украинского боксера техническим нокаутом. Для Александра, который защитил чемпионский титул по версии WBO, это была 13 победа подряд на профи-ринге.

Хук некрасиво себя повел по отношению к Усику еще на пресс-конференции, когда толкнул украинца и пытался его спровоцировать. Александр держался молодцом и в ринге доказал свое

безоговорочное превосходство. При этом Марко не упустил шанс отметиться со знаком минус. Когда в 8-м раунде Усик после своей атаки оступился и потерял равновесие, Хук попытался его ударить, за что с него по решению рефери сняли очко. И по ходу поединка боксер из Германии не стыдился наносить удары по затылку и ниже пояса, что запрещено правилами.

В полуфинале турнира Усик сразится с победителем боя Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба), который состоится 30 сентября.