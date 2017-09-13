«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Игра состоялась в субботу, 9 сентября, в Новоалександровке. Голов в матче было забито предостаточно. И больше в этом компоненте преуспели подопечные Виктора Порублева. Старт поединка остался за славянским клубом. Голы Эдуарда Стрельцова и Влада Базилевича обеспечили, казалось, комфортное преимущество в счете ФК «Славянск». Однако хозяева сумели довольно оперативно восстановить статус-кво в счете после ошибок защитников центральной зоны команды из Славянска.

При этом первый тайм встречи все-таки выиграли подопечные Порублева. Третий гол в ворота «Хлебороба» забил один из игроков местной команды – случился автогол. После перерыва Влад Базилевич оформил дубль, совершив сольный проход и нанеся точный удар. Но хозяева не опустили руки и за 20 минут до окончания матча сократили отставание в счете до минимума – 3:4. Все вопросы относительно победителя поединка снял гол капитана славянского клуба Стаса Недогоды. Победа с весьма необычным счетом позволила ФК «Славянск» подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Результаты 14 тура

«Хлебороб» - ФК «Славянск» - 3:5

«Прометей» - «Сапфир» - 1:3

«Шахтер» - «Доброе поле» - 3:0

«Андреевка» - «Форум-Авто» - 0:9

«Локомотив» - ДВУОР – 14 сентября

Анонс 15 тура

16 сентября

«Хлебороб» - «Шахтер»

«Андреевка» - ФК «Славянск»

«Форум-Авто» - «Локомотив»

«Сапфир» - «Доброе поле»

ДВУОР – «Прометей»