16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

Рафаэль Надаль не отстал в нынешнем сезоне от Роже Федерера и завоевал второй трофей на турнире серии Большого шлема. В Нью-Йорке Надаль выиграл финальный поединок открытого чемпионата США по теннису у Кевина Андерсона из ЮАР.

В 2017-м году второе дыхание открылось у звезд мирового тенниса – Роже Федерера и Рафаэля Надаля. 36-летний Федерер и 31-летний Надаль сильно удивили многих, выиграв на двоих четыре основных турнира сезона. Роже взял Шлемы на Australian Open и Уимблдоне, а Рафаэль - на US Open и Ролан Гаррос.

В Нью-Йорке Федерер добрался до четвертьфинала, где неожиданно уступил аргентинцу Дель Потро, который в свою очередь в полуфинале соревнований проиграл Надалю. В финале Рафаэль одолел в трех сетах (6:3, 6:3, 6:4) главную неожиданность мужской сетки US Open 31-летнего южноафриканца Кевина Андерсона.

Для Надаля данный трофей стал 16-м на турнирах Большого шлема за карьеру. Всего же в его коллекции теперь 74 титула. Также стоит добавить, что в нынешнем году Надаль и Федерер выиграли по пять турниров.

Женский финал US Open получился чисто американским и без фамилии Уильямс. Подруги за пределами кортов Слоан Стивенс и Мэдисон Кис разыграли главный трофей соревнований.

Матч продолжался всего один час, в котором преимущество Стивенс (83-я ракетка мира) было безоговорочным – 6:3, 6:0. Этот титул позволил Стивенс подняться вверх в рейтинге почти на 70 позиций и заработать 3,7 млн. долларов призовых.

При этом после завершения US Open в новом рейтинге WTA Элина Свитолина сделала очередной шаг вперед. Поднявшись с 4-й на 3-ю строчку, Свитолина установила не только личный, но и национальный рекорд страны.

Свой след на юниорском US Open оставила 15-летняя украинка Марта Костюк, которая в паре с Ольгой Данилович из Сербии завоевала почетный трофей, переиграв в финале хорватско-китайский дуэт Леа Бошкович/Сиюй Ван - 6:1, 7:5.