Пять разгромов на старте

Во вторник, 12 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов. В пяти из восьми, сыгранных в этот день встреч, были зафиксированы разгромные результаты.

Наибольшую результативность проявили «Челси» и «ПСЖ». «Челси» со счетом 6:0 разгромил дебютанта турнира «Карабах» (Азербайджан), а «ПСЖ» забил пять безответных мячей в гостевом поединке против «Селтика».

Еще в трех играх хозяева выиграли матчи с разницей в три мяча – 3:0. «Бавария» справилась с «Андерлехтом», «Манчестер Юнайтед» переиграл «Базель», а «Барселона» в центральной встрече дня не оставила шансов «Ювентусу», тем самым взяв реванш за поражение в четвертьфинале минувшего розыгрыша.

Группа А

«Бенфика» - ЦСКА – 1:2

«МЮ» - «Базель» - 3:0

Группа В

«Бавария» - «Андерлехт» - 3:0

«Селтик» - «ПСЖ» - 0:5

Группа С

«Челси» - «Карабах» - 6:0

«Рома» - «Атлетико» - 0:0

Группа D

«Барселона» - «Ювентус» - 3:0

«Олимпиакос» - «Спортинг» - 2:3