|19 сентября 2017
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С 14-го по 17-е сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых и Всеукраинский турнир имени Богдана Хмельницкого среди юношей и юниоров.
В составе сборной Донецкой области на этих престижных соревнованиях выступали четыре воспитанника славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрея Безуглый). Золотые медали соревнований завоевали Божена Мальцева (до 65 кг, лоу-кик, 18+) и Александр Кислица (до 60 кг, 13-15 лет, лоу-кик). Серебряные награды в активе Сергея Боговича (до 90 кг, 18+, лоу-кик) и Николая Савинова (до 69 кг, 16-18 лет, кик-лайт и лайт-контакт).
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— 19 сентября 2017 —
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Приветствую, гость! Вход
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
• Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
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Комментарии к статье «Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу»
С 14-го по 17-е сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых и Всеукраинский турнир имени Богдана Хмельницкого среди юношей и юниоров.