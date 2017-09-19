Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате Украины по кикбоксингу

С 14-го по 17-е сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу среди взрослых и Всеукраинский турнир имени Богдана Хмельницкого среди юношей и юниоров.

В составе сборной Донецкой области на этих престижных соревнованиях выступали четыре воспитанника славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрея Безуглый). Золотые медали соревнований завоевали Божена Мальцева (до 65 кг, лоу-кик, 18+) и Александр Кислица (до 60 кг, 13-15 лет, лоу-кик). Серебряные награды в активе Сергея Боговича (до 90 кг, 18+, лоу-кик) и Николая Савинова (до 69 кг, 16-18 лет, кик-лайт и лайт-контакт).