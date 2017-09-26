ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

|26 сентября 2017
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В субботу, 23 сентября, на стадионе «Химик» состоялась встреча 16 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в которой ФК «Славянск» принимал гостей из Лимана – команду «Локомотив».
Результат матча оказался неожиданным. И в первую очередь – его итоговый счет. ФК «Славянск» проиграл «Локомотиву» с разницей в три мяча. И это при том, что стартовый отрезок встречи остался полностью за хозяевами, которые полностью контролировали ход игры. Уже на 6-й минуте счет в поединке был открыт. Славянский клуб результативно разыграл свободный удар, назначенный в 10-ти метрах от ворот соперника. Денис Щелкунов откатил мяч под удар Владу Базилевичу и молодой хавбек точно пробил под перекладину ворот – 1:0. Спустя несколько минут шанс увеличить преимущество в счете упустил Денис Щелкунов, замешкавшись с ударом – расстояние до ворот было около 7 метров.
Рисунок игры кардинально изменился на исходе получаса первого тайма. Футболисты «Локомотива» воспользовались провалом центральной зоны обороны хозяев, и Шамрай восстановил статус-кво. Последующие 12 минут матча стали настоящим кошмаром для славянской команды. Мяч еще трижды влетал в сетку их ворот. В составе «Локомотива» отличились Шамрай, Ковтун и Калибеков. Игра была сделана.
Второй тайм стал пустой формальностью. «Локомотив» строго сыграл у своих ворот, ничего не позволив подопечным Виктора Порублева создать в атаке. И как итог, веренная гостевая победа «Локомотива» со счетом 4:1.
Результаты 16 тура
ФК «Славянск» - «Локомотив» - 1:4
«Шахтер» - «Сапфир» - 1:4
«Прометей» - «Форум-Авто» - 3:4
ФК «Андреевка» - «Хлебороб» - 0:3
«Доброе поле» - ДВУОР - 1:0
Анонс 17 тура
30 сентября
ФК «Славянск» - «Прометей» 16.00, стадион «Химик»
«Форум-Авто» - «Доброе поле»
«Хлебороб» - «Локомотив»
ДВУОР – «Сапфир»
«Андреевка» - «Шахтер»
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• Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
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В субботу, 23 сентября, на стадионе «Химик» состоялась встреча 16 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в которой ФК «Славянск» принимал гостей из Лимана – команду «Локомотив».