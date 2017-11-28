Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке

|28 ноября 2017
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25 ноября в Днепре прошел второй по счету Всеукраинский турнир по дзюдо среди девушек под названием «Украинка.
Официальным организатором соревнований является федерация дзюдо Днепропетровской области. Это уникальный для украинского дзюдо турнир. На данный момент это единственный старт только для девушек в рамках официального календаря Федерации дзюдо Украины. Цель «Украинки» - популяризация дзюдо среди девушек и повышение мастерства юных дзюдоисток.
В нынешнем турнире приняли участие 177 дзюдоисток, которые на двух коврах боролись за медали в трех возрастных категориях – 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.
Воспитанницы славянской школы дзюдо (тренеры Инга Бобровская, Дмитрий Игнатенко) выиграли полный комплект наград в своих возрастных категориях.
Победительницей соревнований в весовой категории до 63 кг стала учащаяся педагогического лицея Татьяна Мароха, одержавшая на турнире три досрочные победы. Анна Савенко (ООШ №17) стала серебряным призером соревнований в весовой категории до 44 кг. А Татьяна Жидкова (ООШ №5) завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 52 кг.
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25 ноября в Днепре прошел второй по счету Всеукраинский турнир по дзюдо среди девушек под названием «Украинка.