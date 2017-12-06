30 ноября - 3 декабря в Минске (Беларусь) на четырёх аренах проходили 7-е по счету международные игры боевых искусств, собравшие более 4000 участников из 71 страны мира, которые представляли такие направления как, карате, тхэквондо, кикбоксинг (WPKA), муай-тай, рукопашный бой, грэпплинг, джиу-джитсу, панкратион и ММА.

В соревнованиях по ММА – смешанные боевые искусства - проходил чемпионат мира среди молодёжи. В составе сборной Украины на турнире выступал воспитанник бойцовского клуба «Триада» Владислав Шульга. В весовой категории до 61,2 кг студент ДГПУ выиграл серебряную медаль.

В общекомандном зачете сборная Украины (одна золотая, семь серебряных, одна бронзовая награды) заняла 2-е место, пропустив вперед только команду России.