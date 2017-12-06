ФК «Славянск» стартовал с победы

2-3 декабря в Краматорске на поле с синтетическим покрытием в Саду Бернацкого состоялись матчи первого тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. ФК «Славянск» начал чемпионат успешно, победив со счетом 3:0 команду «Авангард-U-17».

В соревнованиях принимают участие десять команд, которые играют по круговой системе. Продолжительность матча – два тайма по 35 минут, количество замен – 9.

ФК «Славянск» в первой игре чемпионата переиграл юношескую команду «Авангард-U-17» со счетом 3:0. Счет в поединке открыл Игорь Дятлов, удвоил его – Вадим Шаврин, а точку поставил – Алексей Тимохин.

Результаты 1 тура

ФК «Славянск» - «Авангард-U-17» (Краматорск) - 3:0

«Сапфир» (Краматорск) – «УОР им.С.Бубки-2» (Бахмут) – 2:0

«Прометей» (Великая Новоселка) – «УОР им.С.Бубки-1» (Бахмут) – 0:0

«Энергия» (Курахово) – «Долина» (Славянский район) – 0:2

«Форум-Авто» (Краматорск) – «Сборная ветеранов» - 2:0