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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Марлос признан лучшим футболистом Украины

Алексей Журавлев
13 декабря 2017 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

8 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась вторая ежегодная церемония «Футбольные звезды Украины-2017», на который были определены  лауреаты сезона.

Лучшим футболистом чемпионата Украины был признан полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос. Игрок был выбран по итогу голосования 49 профессиональных клубов Украины. В голосовании 29-летний Марлос  опередил Андрея Ярмоленко «Динамо»/«Боруссия»Д) и Фреда («Шахтер»). Также натурализованный бразилец победил в номинации лучший гол года – Марлос забил его в финале Кубка Украины в ворота киевского «Динамо».

Лучшим тренером 2017 года стал наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. В первый же сезон во главе «горняков» португальский наставник привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. А в начале декабря Фонсека вывел «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В «символическую сборную Украины» - команду года - вошли только представители «Шахтера» и «Динамо»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди, Сергей Сидорчук,  Дьемерси Мбокани (все - «Динамо»).

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Комментарии к статье «Марлос признан лучшим футболистом Украины»

8 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась вторая ежегодная церемония «Футбольные звезды Украины-2017», на который были определены  лауреаты сезона.

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