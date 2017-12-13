Марлос признан лучшим футболистом Украины

8 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась вторая ежегодная церемония «Футбольные звезды Украины-2017», на который были определены лауреаты сезона.

Лучшим футболистом чемпионата Украины был признан полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос. Игрок был выбран по итогу голосования 49 профессиональных клубов Украины. В голосовании 29-летний Марлос опередил Андрея Ярмоленко «Динамо»/«Боруссия»Д) и Фреда («Шахтер»). Также натурализованный бразилец победил в номинации лучший гол года – Марлос забил его в финале Кубка Украины в ворота киевского «Динамо».

Лучшим тренером 2017 года стал наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. В первый же сезон во главе «горняков» португальский наставник привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. А в начале декабря Фонсека вывел «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В «символическую сборную Украины» - команду года - вошли только представители «Шахтера» и «Динамо»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди, Сергей Сидорчук, Дьемерси Мбокани (все - «Динамо»).