Марлос признан лучшим футболистом Украины

|13 декабря 2017
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8 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась вторая ежегодная церемония «Футбольные звезды Украины-2017», на который были определены лауреаты сезона.
Лучшим футболистом чемпионата Украины был признан полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос. Игрок был выбран по итогу голосования 49 профессиональных клубов Украины. В голосовании 29-летний Марлос опередил Андрея Ярмоленко «Динамо»/«Боруссия»Д) и Фреда («Шахтер»). Также натурализованный бразилец победил в номинации лучший гол года – Марлос забил его в финале Кубка Украины в ворота киевского «Динамо».
Лучшим тренером 2017 года стал наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. В первый же сезон во главе «горняков» португальский наставник привел команду к победам в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. А в начале декабря Фонсека вывел «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В «символическую сборную Украины» - команду года - вошли только представители «Шахтера» и «Динамо»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Исмаили, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди, Сергей Сидорчук, Дьемерси Мбокани (все - «Динамо»).
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8 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась вторая ежегодная церемония «Футбольные звезды Украины-2017», на который были определены лауреаты сезона.