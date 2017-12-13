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Проходят взрослые, гуляют дети

Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом

Алексей Журавлев
13 декабря 2017 Просмотров: 11 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Победа над лидером английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» открыла для «Шахтера» дверь в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала главного европейского клубного турнира «горняки» сыграют с римской «Ромой».

6 декабря в Харькове «Шахтер», продемонстрировав футбол высочайшего уровня, одержал победу  над «МанСити» - 2:1, тем самым прервав впечатляющую серию «горожан» из 28 игр без поражений. Второе место в квартете F – заслуга всей донецкой команды и тренерского штаба за отлично пройденный путь на стадии группового турнира Лиги чемпионов. Позади подопечных Паулу Фонсеки остались «Наполи» и «Фейенорд», «МанСити» занял первую строчку. Таким образом донецкий клуб в четвертый раз преодолел барьер группового этапа.

11 декабря состоялась жеребьевка первого этапа плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «горняки» проведут два матча с «Ромой» - трехкратным чемпионом Италии. В нынешней кампании Лиги чемпионов «Рома» финишировала на первом месте в квартете С, где ее соперники были «Челси», «Атлетико» и «Карабах».  

Это буде уже третья дуэль «Шахтера» и «Ромы» в еврокубках. В 2006 году команды встречались на стадии группового турнира. А весной 2011-го клубы так же сошлись в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Горняки» дважды победил и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал.

Первый поединок состоится в Харькове на стадионе «Металлист» 21 февраля. Ответная встреча команд пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» 13-го марта.

Продолжается еврокубковый сезон и для футболистов киевского «Динамо». Подопечные Александра Хацкевича успешно выступили на стадии группового этапа Лиги Европы и в 1/16 финала розыгрыша сыграют с греческим клубом АЕК.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция)

«Шахтер» (Украина) – «Рома» (Италия)

«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания)

«Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция)

Первые матчи состоятся 13/14 и /20/21 февраля, ответные – 6/7 и 13/14 марта.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

«Боруссия»Д (Германия) – «Аталанта» (Италия)

«Ницца» (Франция) – «Локомотив» (Россия)

«Копенгаген» (Дания) -  «Атлетико»М (Испания)

«Спартак» (Россия) -  «Атлетик»Б (Испания)

АЕК (Греция) – «Динамо»К ( Украина)

«Селтик» (Шотландия) – «Зенит» (Россия)

«Наполи» (Италия) – «Лейпциг» (Германия)

«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)

«Лион» (Франция) – «Вильяреал» (Испания)

«Реал Сосьедад» (Испания) – «Зальцбург» (Австрия)

«Партизан» (Сербия) – «Виктория» (Чехия)

«Стяуа» (Румыния) – «Лацио» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Милан» (Италия)

«Астана» (Казахстан) – «Спортинг» (Португалия)

«Эстерсунд» (Швеция) – «Арсенал» (Англия)

«Марсель» (Франция) – «Брага» (Португалия)

Первые матчи - 15 февраля, ответные - 22 февраля.

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Самый результативный групповой этап - 306 голов

Первый игрок, забивавший в каждом туре - Криштиану Роналду («Реал»)

Самая результативная команда на групповом этапе – «ПСЖ» (25 мячей)

Первая ассоциация с пятью клубами в 1/8 финала - Англия

Меньше всего пропущенных голов на групповом этапе – «Барселона» (1)

Самая крупная победа в гостях – «Марибор»- «Ливерпуль» (0:7)

Ни одного поражения – «Барселона», «Бешикташ», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»

Самый результативный матч – «ПСЖ»  - «Селтик» (7:1)

Самая высокая посещаемость  - «Тоттенхэм» - «Реал» (83 782)

Самая высокая средняя посещаемость – «МЮ» (74 320)

Лучший бомбардир - Криштиану Роналду («Реал») - 9.

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Комментарии к статье «Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом»

Победа над лидером английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» открыла для «Шахтера» дверь в плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала главного европейского клубного турнира «горняки» сыграют с римской «Ромой».

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