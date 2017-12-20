У Романчука – «золото», у Зевиной и Говорова – «серебро»

Украинские пловцы завоевали три награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в столице Дании - Копенгагене.

Медаль высшей пробы в активе 21-летнего Михаила Романчука, который выиграл заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14 минут 14,59 секунды, опередив итальянца Грегорио Палтиньери на 8,34 секунды.

Дарья Зевина стала вице-чемпионкой Европы на дистанции 200 метров на спине. Зевина с первого места квалифицировалась в финал, однако в решающем заплыве ей не хватило доли секунд, чтобы оформить чемпионский титул - она уступила 0,68 секунды венгерке Катинке Хоссу из Венгрии. Показатель Зевиной – 2 минуты 2,27 секунды.

Также серебряная награда досталась Андрею Говорову. Удачным для украинского пловца оказался заплыв на 50 метров баттерфляем. Говоров финишировал вторым, уступив лишь 0,01 секунды россиянину Александру Попкову, который показал результат 22,42 секунды. Медаль в Копенгагене стала для Говорова восьмой на чемпионатах Европы на короткой воде. При этом на 50-метровке баттерфляем он трижды становился чемпионом континента - 2011, 2013 и 2015 годах.