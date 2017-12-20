|20 декабря 2017
|Просмотров: 44
|
Украинские пловцы завоевали три награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в столице Дании - Копенгагене.
Медаль высшей пробы в активе 21-летнего Михаила Романчука, который выиграл заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14 минут 14,59 секунды, опередив итальянца Грегорио Палтиньери на 8,34 секунды.
Дарья Зевина стала вице-чемпионкой Европы на дистанции 200 метров на спине. Зевина с первого места квалифицировалась в финал, однако в решающем заплыве ей не хватило доли секунд, чтобы оформить чемпионский титул - она уступила 0,68 секунды венгерке Катинке Хоссу из Венгрии. Показатель Зевиной – 2 минуты 2,27 секунды.
Также серебряная награда досталась Андрею Говорову. Удачным для украинского пловца оказался заплыв на 50 метров баттерфляем. Говоров финишировал вторым, уступив лишь 0,01 секунды россиянину Александру Попкову, который показал результат 22,42 секунды. Медаль в Копенгагене стала для Говорова восьмой на чемпионатах Европы на короткой воде. При этом на 50-метровке баттерфляем он трижды становился чемпионом континента - 2011, 2013 и 2015 годах.
20 декабря 2017
• ФК «Славянск» одержал третью победу подряд
• В Славянске состоялся традиционный турнир по грэпплингу «Живая сталь»
• Новые победы и достижения славянских дзюдоистов
• Всеукраинский турнир по боксу
• «Реал» - клубный чемпион мира по футболу
• Первый титул для Дениса Беринчика
• У Романчука – «золото», у Зевиной и Говорова – «серебро»
15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
• Новых светофоров стало больше
• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
• «Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками
• Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
— 20 декабря 2017 —
В минувший уик-энд в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием были сыграны поединки 3 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В отчетном туре «ФК «Славянск» выиграл встречу у команды УОР-1 из Бахмута.
— 20 декабря 2017 —
Поединки соревнований, в которых приняли участие более 120 спортсменов из восьми городов Донецкой области, прошли 16 декабря в спортивном зале КДЮСШ.
— 20 декабря 2017 —
Воспитанники славянской школы дзюдо продолжают успешно выступать на Всеукраинских соревнованиях, становясь их победителями и призерами.
— 20 декабря 2017 —
13-16 декабря в Доброполье в городском Дворце спорта состоялся 7-й по счету Всеукраинский турнир по боксу памяти Сергея Арутюнова, в котором приняли участие спортсмены из 23 городов Украины.
Приветствую, гость! Вход
20 декабря 2017
• ФК «Славянск» одержал третью победу подряд
• В Славянске состоялся традиционный турнир по грэпплингу «Живая сталь»
• Новые победы и достижения славянских дзюдоистов
• Всеукраинский турнир по боксу
• «Реал» - клубный чемпион мира по футболу
• Первый титул для Дениса Беринчика
• У Романчука – «золото», у Зевиной и Говорова – «серебро»
15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
• Новых светофоров стало больше
• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
• «Славгорводоканал» обзаведется ультразвуковыми счетчиками
• Зимнего и летнего расписания поездов в Украине больше не будет
14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «У Романчука – «золото», у Зевиной и Говорова – «серебро»»
Украинские пловцы завоевали три награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в столице Дании - Копенгагене.