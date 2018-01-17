Джошуа против Паркера

Команды чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателя титула WBO в дивизионе Джозефа Паркера достигли договоренности об объединительном поединке.

Бой состоится 31 марта в столице Уэльса – городе Кардифф - на арене «Миллениум», которая вмещает 74 500 зрителей. Впервые два действующих чемпиона мира в супертяжелом весе будут боксировать в Великобритании.16 января в Лондоне британец Джошуа и новозеландец Паркер впервые посмотрели друг другу в глаза.

28-летний Энтони Джошуа провел на профессиональном ринге 20 боев и во всех победил, причем все 20 раз – досрочно. 26-летний Джозеф Паркер в профи провел 24 поединка и также выиграл все, на его счету 18 досрочных побед.