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Фотофакт

Просили снега – получите

Элина Свитолина покинула корты Мельбурна

Алексей Журавлев
24 января 2018 Просмотров: 185 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На стадии четвертьфинала Элина Свитолина завершила свои выступления на первом в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open-2018. Первая ракетка Украины зачехлила ракетку после поединка с  Элизе Мертенс из Бельгии.

Для 23-летней украинской теннисистки это был пятый матч одиночного турнира в Мельбурне. До сражения с Элизе она одержала четыре победы, включая успешный поединок-дерби против соотечественницы Марты Костюк.

23 января во встрече 1/4 финала Свитолина не смогла оказать достойного сопротивления на корте Мертенс. И если первый сет остался за представительницей Бельгии со счетом 6:4, то второй – завершился полным разгромом для Элины – 0:6. Свое поражение украинка объяснила травмой бедра, которое ее беспокоило на протяжении многих матчей. «Я чувствовала себя неважно, - отметила Свитолина после поражения от Мертенс. - Какие это проблемы? Это травма правого бедра. Она начала меня беспокоить после финала в Брисбене. Со временем становилось хуже, потом было то лучше, то хуже».

Тем не менее, выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису - лучшее достижение в карьере 23-летней Элины. На более ранних стадиях соревнований свои поединки проиграли остальные представители Украины – Катерина Козлова (1-й раунд), Леся Цуренко (2-й раунд), Катерина Бондаренко (3-й раунд), Марта Костюк (3-й раунд), Александр Долгополов (3-й раунд). 

Между тем в женском одиночном турнире уже определились полуфинальные пары. Обидчица Свитолиной – Элизе Мертенс за выход в финал чемпионата сыграет против Каролин Возняцки (Дания). Во втором полуфинале встретятся Ангелик Кербер (Германия) и Симона Халеп (Румыния).

Стоит отметить, что на нынешнем чемпионате Симона Халеп провела просто-таки сумасшедший поединок против американки Лорен Дэвис. Это был матч 3-го круга (1/16 финала).  В трех сетах победу праздновала Симона – 4:6, 6:4, 15:13. Теннисистки сыграли 48 геймов и повторили рекорд турнира. В 1996 году американка Чанда Рубин и испанка Аранта Санчес-Викарио на стадии четвертьфинала провели столько же геймов.

Кроме того, матч между Халеп и Дэвис стал третьим по продолжительности в женской сетке на Australian Open. Они играли 3 часа 47 минут. Рекорд принадлежит четвертьфинальному поединку 2011 года, в котором встретились итальянка Франческа Скьявоне и россиянка Светлана Кузнецова (6:4, 1:6, 16:14). Тогда поединок длился 4 часа 44 минуты.

В соревнованиях у мужчин также настала пора полуфиналов. 25 января на кортах Мельбурна состоится сражение Марина Чилича (Хорватия) и Кайла Эдмунда (Великобритания), а 26-го числа сенсация турнира – кореец Хен Чон будет противостоять швейцарцу Роже Федереру.

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Комментарии к статье «Элина Свитолина покинула корты Мельбурна»

На стадии четвертьфинала Элина Свитолина завершила свои выступления на первом в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open-2018. Первая ракетка Украины зачехлила ракетку после поединка с  Элизе Мертенс из Бельгии.

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