Тренировочные будни «горняков» и «динамовцев»

|24 января 2018
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Контрольным поединком против загребского «Динамо» завершился первый в нынешнем году тренировочный сбор футболистов донецкого «Шахтера», который с 15 по 24 января проходил в турецком Белеке.
Это был первый этап подготовки «горняков» ко второй части сезона. Тренировочный сбор в Белеке в большей мере носил втягивающий режим. При этом подопечные Паулу Фонсеки провели два матча. 20 января «Шахтер» разошелся миром с чемпионом Болгарии «Лудогорцем» - 2:2. Голы в составе донецкой команды забили Александр Зубков и Факундо Феррейра.
24 января в заключительный день пребывания в Белеке «горняки» сыграли второй контрольный поединок – против загребского «Динамо», в котором потерпели поражение с минимальным счетом – 0:1.
Стоит добавить, что уже 27 января стартует второй зимний сбор «Шахтера». Место проведения – Дубаи (ОАЭ). Во время этого сбора «горняки» примут в турнире Dubai International Cup 2018.
30-го января подопечные Паулу Фонсеки встретятся с «Копенгагеном» (Дания), 2-го февраля - со «Славией (Чехия), 7-го февраля - с АИКом (Швеция).
Тренировочный сбор футболистов киевского «Динамо» в испанской Марбелье продолжается. Как обычно «бело-голубые» проводят по два тренировочных занятия в день, а также играют контрольные матчи. Таких - подопечные Александра Хацкевича сыграли уже три. Во встрече с «Хоугесундом» (Норвегия) зафиксирована ничья – 1:1 (отличился Дерлис Гонсалес), а в поединках против «Санкт Галлена» (Швейцария) и «Штурма» (Австрия) динамовцы дважды уступили с одинаковым счетом – 0:2.
Стоит добавить, что клуб Ла Лиги (высший дивизион Испании) «Депортиво» арендовал до конца сезона у киевского «Динамо» 25-летнего голкипера Максима Коваля с опцией выкупа.
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• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
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Контрольным поединком против загребского «Динамо» завершился первый в нынешнем году тренировочный сбор футболистов донецкого «Шахтера», который с 15 по 24 января проходил в турецком Белеке.