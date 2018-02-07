|7 февраля 2018
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2-4 февраля в Харькове состоялся чемпионат Украины по борьбе самбо, в котором приняли участие около 300 спортсменов со всех уголков страны.
В составе сборной Донецкой области на турнире выступал воспитанник славянского бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богуш) Денис Кутелия.
В разделе спортивное самбо Денис, выступавший в весовой категории до 75 кг, выиграл бронзовую награду, а в разделе боевое самбо – золотую медаль.
Воспитанники СК «Беркут» (тренеры Игорь Чечинов, Александр Чечинов) Захара Люлин (60 кг) и Олег Лозовой (90 кг) стали серебряными призерами соревнований в боевом разделе.
Спортсмен городской федерации дзюдо (тренеры Валерий Дейниченко, Андрей Филатов) Данил Малеваный (74 кг) в разделе спортивное самбо занял 3-е место.
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Приветствую, гость! Вход
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• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
• Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой
• В Пхенчхане поднят флаг Украины
• Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»
• «Сапфир» вернулся на вершину
• Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо
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• У трех троллейбусов сгорели двигатели
• Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности
• Участников АТО наградили знаками отличия
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• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
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• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
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• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
• Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска
• В налоговой инспекции выявили признаки коррупции
• Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен
• Почему патрульные не могут приструнить стритрейсеров
• Приватизация по правилам и курорт по частям
1 февраля 2018
• Послуга «Укрпошта SmartBox» стала доступною для клієнтів всієї України
• Продавать-не продавать: что решили с коммунальной недвижимостью
• Любовь Ушкало: «По расчистке от снега Славянск сработал не хуже других городов»
• В многоквартирном фонде подъезды расчищали и дворники, и жильцы
• Из-за снега КАТП не успевало вывозить мусор
• Служба «103»: было сложно, но справились
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Комментарии к статье «Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо»
2-4 февраля в Харькове состоялся чемпионат Украины по борьбе самбо, в котором приняли участие около 300 спортсменов со всех уголков страны.