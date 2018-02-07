Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»

Лидер чемпионата Украины по футболу «Шахтер» завершил второй зимний тренировочный сбор, который проходил с 27 января по 7 февраля в Дубаи (ОАЭ). Как раз во время пребывания в Дубаи «горняки» официально объявили о подписании контракта с нападающим Русланом Фоминым и возвращении из аренды Вячеслава Танковского.

Руслан Фомин в начале своей игровой карьеры уже выступал за «Шахтер». Также в послужном списке Фомина значатся харьковские «Арсенал» и «Металлист», луганская «Заря», одесский «Черноморец», «Мариуполь», «Габала» (Азербайджан), «Атырау» (Казахстан), «Аполлон» (Греция). В составе «горняков» Руслан провел 30 матчей, забил пять голов.

Также в зимнее межсезонье вернулся в «Шахтер» Вячеслав Танковский, который последнее время играл на правах аренды в «Мариуполе».

А киевское «Динамо» подписало контракт с 28-летним центральным защитником греческого ПАОКа и национальной сборной Перу Карлосом Самбрано.

Что же касается самых значимых трансферов топ-5 европейских чемпионатов, то не вдаваясь в их подробности, следует отметить переходы из «Боруссии»Д в «Арсенал» форварда Пьер-Эмерик Обамеянга за 64 млн. евро и защитника Эмерика Ляпрота из «Атлетика» (Бильбао) в «МанСити» за 57 млн. фунтов стерлингов.