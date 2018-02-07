Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой

Минувшая неделя оказалась весьма богатой на события с участием украинских теннисистов. Главная новость – победа 15-летней Марты Костюк на турнире ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов в Берни (Австралия).

Юная звезда украинского тенниса завоевала второй одиночный титул в профессиональной карьере. В финальном поединке турнира в Берни Костюк за 1 час и 7 минут сломила сопротивление первой ракетки соревнований Виктории Голубич из Швейцарии в двух сетах - 6:4, 6:3. Марта заработала 9 119 долларов и 80 рейтинговых очков. Свой первый трофей Костюк выиграла весной 2017 года в венгерском Дунакеси.

Близка к победе была еще одна представительница Украины. Катерина Козлова пробилась в финал турнира Taiwan Open, но в решающем матче соревнований уступила Тимеа Бабош из Венгрии – 5:7, 1:6.

В новом опубликованном рейтинге WTA Марта Костюк переместилась с 216-й на 158-ю позицию, а Катерина Козлова с 85-й на 65-ю. При этом первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой третью строчку в рейтинге, а Леся Цуренко - 40-ю строчку. Катерина Бондаренко занимает 80-е место, а Ангелина Калинина - 159-е. Возглавляет рейтинг WTA Каролин Возняцки из Дании.

2-3 февраля в Днепре состоялись встречи Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны между сборными Украины и Швеции. В 5-ти матчевом противостоянии победу одержали скандинавские теннисисты. При счете 2:2 решающей стала игра в одиночном разряде Артем Смирнов – Микаэль Имер. К сожалению, Смирнов потерпел поражение в двух сетах – 4:6, 2:6. Стоит добавить, что после первого игрового дня Швеция была впереди 2:0. Но затем украинцы выровняли положение, одержав победы в парной встрече и поединком одиночек Сергей Стаховский – Элиас Имер.