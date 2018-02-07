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Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Алексей Журавлев
7 февраля 2018 Просмотров: 138 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

3 февраля в Сочи (Россия) Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Юниера Дортикоса и стал вторым финалистом Всемирной боксерской суперсерии в рамках первого тяжелого веса (90,7 кг).

Россиянин Гассиев (26-0, 19 КО) объединил чемпионские пояса по версиям IBF и WBA после успешной полуфинальной встречи против кубинца Дортикоса (22-1, 21 КО). Великолепный поединок Мурата и Юниера, которые до очного сражения не имели поражений на профи-ринге, завершился нокаутом для кубинского боксера.

В финале мировой суперсерии, который состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия) встретятся 24-летний Мурат Гассиев и 31-летний Александр Усик (14-0, 11 КО). Напомним, что 27 января украинский боксер по очкам победил Майриса Бриедиса из Латвии и стал обладателем чемпионских титулов по версиям WBC и WBO.

Помимо четырех основных поясов главных боксерских организаций, на кону боя Усик – Гассиев будет стоять пятый пояс по версии авторитетного боксерского журнала – The Ring. Данный пояс разыгрывается между двумя сильнейшими бойцами дивизиона.

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Комментарии к статье «Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева»

3 февраля в Сочи (Россия) Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Юниера Дортикоса и стал вторым финалистом Всемирной боксерской суперсерии в рамках первого тяжелого веса (90,7 кг).

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