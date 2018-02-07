Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Выступления сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу, который проходит в Словении, завершились на стадии 1/4 финала. В четвертьфинале турнира украинская сборная с минимальным счетом уступила действующим чемпионам континента команде Испании.

В финальную часть 11-го по счету чемпионата Европы по футзалу вышли 12 команд. Они были разделены на четыре квартета по три сборной в каждом. После матчей группового этапа по два лучших коллектива выходили в четвертьфинал розыгрыша.

В группе С 2 февраля подопечные Александра Косенко в стартовом матче чемпионата одержали волевую победу над сборной Румынии – 3:2. При счете 2:2 победный гол сборной Украины забил Петр Шотурма за девятнадцать с половиной секунд до финального свистка.

4 февраля несмотря на поражение от Португалии (3:5) во второй игре турнира, сборная Украины со второго места пробилась в 1/4 финала.

Четвертьфинальный поединок Украина – Испания состоялся 6 февраля. Встреча украинской команды против семикратных и действующих чемпионов Европы - сборной Испании - завершилась минимальным поражением подопечных Александра Косенко со счетом 0:1. Единственный гол в матче испанец Пола забил на 17-й минуте игры.

8 февраля в полуфинальных поединках сыграют Португалия – Россия (19.00, «Футбол 1») и Испания - Казахстан (22.00, «Футбол 2»).