|8 февраля 2018
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В Славянске 10 и 11 февраля состоится всеукраинский открытый турнир по плаванию среди детей с ограниченными физическими возможностями на призы Героя Украины, заслуженного мастера спорта, шестикратного паралимпийского чемпиона Виктора Смирнова.
Соревнования будут проходить на базе городского плавательного бассейна. Ожидается, что участие в них примут более ста человек.
8 февраля 2018
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8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
• Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов
• «Чужая» земля может стать славянской через два года
• Предпосылок для отмены карантина пока нет
• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
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В Славянске 10 и 11 февраля состоится всеукраинский открытый турнир по плаванию среди детей с ограниченными физическими возможностями на призы Героя Украины, заслуженного мастера спорта, шестикратного паралимпийского чемпиона Виктора Смирнова.