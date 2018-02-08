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В Славянске пройдет турнир по плаванию

Антон Скворцов
8 февраля 2018 Просмотров: 141 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 10 и 11 февраля состоится всеукраинский открытый турнир по плаванию среди детей с ограниченными физическими возможностями на призы Героя Украины, заслуженного мастера спорта, шестикратного паралимпийского чемпиона Виктора Смирнова.

Соревнования будут проходить на базе городского плавательного бассейна. Ожидается, что участие в них примут более ста человек.

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Комментарии к статье «В Славянске пройдет турнир по плаванию »

В Славянске 10 и 11 февраля состоится всеукраинский открытый турнир по плаванию среди детей с ограниченными физическими возможностями на призы Героя Украины, заслуженного мастера спорта, шестикратного паралимпийского чемпиона Виктора Смирнова.

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