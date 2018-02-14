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Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре

Алексей Журавлев
14 февраля 2018 Просмотров: 129 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • 15-летняя Марта Костюк.
  • Элина Свитолина (слева) и Каролин Возняцки в конном центре в Дохе (Катар).

9-10 февраля в австралийском Перте состоялся матч Кубка Федерации между женскими сборными Украины и Австралии. В пятиматчевом противостоянии ключевой стала парная встреча, которая осталась за теннисистками Зеленого континента.

Надежда украинского тенниса 15-летняя Марта Костюк дебютировала в играх за сборную Украины. В Перте Марта сыграла два одиночных поединка, в которых одержала победу и потерпела поражение. Костюк выиграла дебютный матч у Дарьи Гавриловой (26-я ракетка мира) – 7:6, 6:3. И уступила Эшли Барти (16-я ракетка планеты) – 2:6, 3:6. Также Барти была сильнее Людмилы Киченок – 4:6, 6:1, 6:4. Второе очко сборной Украины принесла Надежда Киченок, в трех сетах сломившая сопротивление Дарьи Гавриловой – 4:6, 6:2, 6:3.

Судьба противостояния в рамках Второй Мировой группы Кубка Федерации решалась в парной встрече. Австралийский дуэт Эшли Барти/Кейси Деллакуа победил сестер Киченок – Людмилу и Надежду - 6:3, 6:4.

Стоит отметить, что по разным причинам за сборную Украины в Перте не смогли выступить Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

11 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина и первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании посетили конный центр «Al Shaqab» в Дохе.  12 февраля в столице Катара стартовал  турнир серии Премьер 5 с призовым фондом в размере 2,8 миллионов долларов. Также Свитолина успела потренироваться на кортах Международного теннисного и сквош-комплекса Халифа, где будут проходить поединки турнира Qatar Total Open.

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Комментарии к статье «Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре»

9-10 февраля в австралийском Перте состоялся матч Кубка Федерации между женскими сборными Украины и Австралии. В пятиматчевом противостоянии ключевой стала парная встреча, которая осталась за теннисистками Зеленого континента.

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