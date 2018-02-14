«Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате

Воспитанники славянской КДЮСШ 10 февраля в Бахмуте завоевали шесть наград на чемпионате Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения.

Чемпионат Украины по вольной состоится 5-9 марта в Бахмуте (Донецкая область). Нынешние соревнования были отборочными к национальному первенству.

В областном первенстве приняли участие 135 «вольников» из 11 городов региона. В личном зачете спортсмены славянской КДЮСШ выиграли шесть медалей:

1-е место – Кирилл Шарапов (55 кг, ООШ №9), Лолита Волошина (57 кг, СЭСТ);

2-е место – Гавриил Никитин (45 кг, ООШ №9), Егор Дащенко (71 кг, ООШ №15);

3-е место – Эдуард Пшеничный (45 кг, ООШ №9), Ольга Клевина (57 кг, ООШ №8).

В общекомандном зачете тройка призеров выглядит следующим образом: 1-е место – Бахмут, 2-е место – Славянск, 3-е место – Мариуполь.

11 февраля в Краматорске прошел традиционный 17-й по счету турнир по вольной борьбе, посвященный 29-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена из Донецкой и Харьковской областей. Славянские «вольники» завоевали 10 наград на турнире:

1-е место – Дмитрий Цвигун (32 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (95 кг, ООШ №9);

2-е место – Максим Руденко (32 кг, ООШ №9), Али Мустафаев (29 кг, ООШ №1), Радихан Мустафаев (35 кг, ООШ №1), Никита Никитин (48 кг, ООШ №4);

3-е место – Дмитрий Рачинский (48 кг, ООШ №15), Дмитрий Емец (38 кг, ООШ №8), Данил Рыпаленко (63 кг, ООШ №1), Виталий Гаврилов (26 кг, ООШ №9).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Николай Чурай, Николай Липовой, Виталий Жданов, Сергей Слепушкин.