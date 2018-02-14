Португалия – чемпион Европы по футзалу

Впервые в своей истории сборная Португалии стала чемпионом континента по футзалу. В финальном поединке Португалия в овертайме одолела соседа по Пиренейскому полуострову – сборную Испании.

Чемпионат Европы 10 февраля завершился в Любляне (Словения). В этот день были разыграны все комплекты наград. В матче за 3-е место Россия переиграла Казахстан с хоккейным счетом 1:0.

В главном поединке турнира встретились сборные Испании и Португалии. Испания, являясь 7-кратным чемпионом континента, считалась фаворитом встречи. Но напряженный матч, растянувшийся и на овертайм – дополнительная пятиминутка, завершился победой Португалии – 3:2. Причем чемпионский гол был забит на последней минуте овертайма с пенальти.

Капитан сборной Португалии по футзалу Рикардиньо на чемпионате Европы собрал полный комплект трофеев и призов. Помимо того, что звездный португалец стал чемпионом Европы вместе со своей сборной, Рикардиньо был признан лучшим игроком турнира. А, кроме того, с 7-ю забитыми мячами он выиграл гонку бомбардиров.