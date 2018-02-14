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ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую

Алексей Журавлев
14 февраля 2018 Просмотров: 123 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

10 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись два поединка 8 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В матче лидеров первенства «Сапфир» - ФК «Славянск» была зафиксирована боевая ничья.

Счет в игре открыли футболисты славянского клуба. На 47-й минуте после сольного прохода по левому флангу ударом в ближний от вратаря угол отличился Виталий Тимофеенко.  «Сапфир» сравнял счет после розыгрыша углового на 65-й минуте. Мяч влетел в сетку ворот ФК «Славянск» после удара головой в исполнении Максима Молибоги.

Больше голов в матче забито не было, а результативная ничья (1:1) не устроила ни ФК «Славянск», ни «Сапфир». Оба клуба потеряли по два очка.

Между тем, «Прометей» не оставил шансов юношеской краматорской команде «Авангард U-17» - 9:0. Шесть из девяти мячей в этой встрече забил Роман Дудник. И на данный момент именно клуб из Великой Новоселки имеет наилучшие шансы стать победителем зимнего чемпионата Донецкой области.

Результаты 8 тура

ФК «Славянск» - «Сапфир» - 1:1

«Прометей» -  «Авангард U-17» - 9:0

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую»

10 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись два поединка 8 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В матче лидеров первенства «Сапфир» - ФК «Славянск» была зафиксирована боевая ничья.

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