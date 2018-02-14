ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую

|14 февраля 2018
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10 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись два поединка 8 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В матче лидеров первенства «Сапфир» - ФК «Славянск» была зафиксирована боевая ничья.
Счет в игре открыли футболисты славянского клуба. На 47-й минуте после сольного прохода по левому флангу ударом в ближний от вратаря угол отличился Виталий Тимофеенко. «Сапфир» сравнял счет после розыгрыша углового на 65-й минуте. Мяч влетел в сетку ворот ФК «Славянск» после удара головой в исполнении Максима Молибоги.
Больше голов в матче забито не было, а результативная ничья (1:1) не устроила ни ФК «Славянск», ни «Сапфир». Оба клуба потеряли по два очка.
Между тем, «Прометей» не оставил шансов юношеской краматорской команде «Авангард U-17» - 9:0. Шесть из девяти мячей в этой встрече забил Роман Дудник. И на данный момент именно клуб из Великой Новоселки имеет наилучшие шансы стать победителем зимнего чемпионата Донецкой области.
Результаты 8 тура
ФК «Славянск» - «Сапфир» - 1:1
«Прометей» - «Авангард U-17» - 9:0
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• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
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• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
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10 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись два поединка 8 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В матче лидеров первенства «Сапфир» - ФК «Славянск» была зафиксирована боевая ничья.