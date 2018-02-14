В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры

После пяти соревновательных дней медалей в копилке украинской сборной нет. На данный момент лучший результат показала биатлонистка Вита Семеренко. В спринте на 7,5 км она заняла 14-е место. С одним промахом Вита отстала от победительницы Лауры Дальмайер из Германии на 54 секунды. Валя Семеренко в спринте заняла только 46-е место (3 промаха, отставания от лидера - 2 минуты 14 секунд). Стоит добавить, что вслед за победой в спринте Дальмайер взяла «золото» и в гонке преследования на 10 км. Среди представителей Украины лучший результат в гонке преследования также у Виты Семеренко – 18-е место.

Аналогично были разыграны комплекты медалей в двух дисциплинах и в мужском биатлоне – спринте (10 км) и гонке преследования (12,5 км и четыре огневых рубежа).

Лучший среди украинцев в спринте - Дмитрий Пидручный - прошел дистанцию без промахов, но по скорости проиграл даже тем, кто допустил по два промаха и вынужден был бежать дополнительные 300 метров. В итоге Пидручный финишировал лишь на 21-м месте. В гонке преследования Пидручный занял 34-е место.

Места в первой итоговой 30-ке заняли представители санного спорта – Елена Шхумова (21-е место), Антон Дукач (23-е место) и Елена Стецькив (28-е место).

Напомним, что украинцы борьбу за медали в Пхенчхане ведут в девяти видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, скелетоне, фигурном катании и фристайле.

Стоит добавить, что Марит Бьорген из Норвегии в Пхенчхане стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда. В Пхенчхане 37-летняя лыжница завоевала «серебро» в скиатлоне.