|14 февраля 2018
|Просмотров: 130
|
Белая Олимпиада-2018 официально стартовала в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля. В зимних Олимпийских играх принимают участие 33 украинца.
После пяти соревновательных дней медалей в копилке украинской сборной нет. На данный момент лучший результат показала биатлонистка Вита Семеренко. В спринте на 7,5 км она заняла 14-е место. С одним промахом Вита отстала от победительницы Лауры Дальмайер из Германии на 54 секунды. Валя Семеренко в спринте заняла только 46-е место (3 промаха, отставания от лидера - 2 минуты 14 секунд). Стоит добавить, что вслед за победой в спринте Дальмайер взяла «золото» и в гонке преследования на 10 км. Среди представителей Украины лучший результат в гонке преследования также у Виты Семеренко – 18-е место.
Аналогично были разыграны комплекты медалей в двух дисциплинах и в мужском биатлоне – спринте (10 км) и гонке преследования (12,5 км и четыре огневых рубежа).
Лучший среди украинцев в спринте - Дмитрий Пидручный - прошел дистанцию без промахов, но по скорости проиграл даже тем, кто допустил по два промаха и вынужден был бежать дополнительные 300 метров. В итоге Пидручный финишировал лишь на 21-м месте. В гонке преследования Пидручный занял 34-е место.
Места в первой итоговой 30-ке заняли представители санного спорта – Елена Шхумова (21-е место), Антон Дукач (23-е место) и Елена Стецькив (28-е место).
Напомним, что украинцы борьбу за медали в Пхенчхане ведут в девяти видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, скелетоне, фигурном катании и фристайле.
Стоит добавить, что Марит Бьорген из Норвегии в Пхенчхане стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда. В Пхенчхане 37-летняя лыжница завоевала «серебро» в скиатлоне.
14 февраля 2018
• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
• ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую
• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
— 14 февраля 2018 —
10 февраля в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием состоялись два поединка 8 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В матче лидеров первенства «Сапфир» - ФК «Славянск» была зафиксирована боевая ничья.
— 14 февраля 2018 —
Впервые в своей истории сборная Португалии стала чемпионом континента по футзалу. В финальном поединке Португалия в овертайме одолела соседа по Пиренейскому полуострову – сборную Испании.
— 14 февраля 2018 —
Воспитанники славянской КДЮСШ 10 февраля в Бахмуте завоевали шесть наград на чемпионате Донецкой области по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения.
— 14 февраля 2018 —
9-10 февраля в австралийском Перте состоялся матч Кубка Федерации между женскими сборными Украины и Австралии. В пятиматчевом противостоянии ключевой стала парная встреча, которая осталась за теннисистками Зеленого континента.
Приветствую, гость! Вход
14 февраля 2018
• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
• ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую
• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры»
Белая Олимпиада-2018 официально стартовала в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля. В зимних Олимпийских играх принимают участие 33 украинца.