|23 февраля 2018
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14-16 февраля воспитанники славянской КДЮСШ в Полтаве завоевали три награды на престижном 26-м по счету Всеукраинском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения, в котором приняли участие 265 «вольников» из 13 областей Украины.
Серебряными призерами соревнований стали Кирилл Шарапов (55 кг, ООШ №9) и Лолита Волошина (57 кг, СЭСТ). А Егор Дащенко (71 кг, ООШ №15) выиграл бронзовую медаль. Также стоит отметить, что ученик ООШ №9 Эдуард Пшеничный занял на турнире 5-е место в весовой категории до 45 кг.
Подготовили славянских «вольников» к турниру Николай Чурай и Сергей Слепушкин.
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• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
• Как в Славянске весну встречали
• В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
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• Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни
• Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств
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• Как спасатели проводят профилактическую работу с населением
• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
• Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются
• Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря
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• «Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду
• Славянск примет областной конкурс чтецов
• Нарушители правил благоустройства станут известны всем
• Сколько денег надо на медицину
• Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы
• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
• На Центральной кронируют тополя
• Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы
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Комментарии к статье «Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве»
14-16 февраля воспитанники славянской КДЮСШ в Полтаве завоевали три награды на престижном 26-м по счету Всеукраинском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2003 годов рождения, в котором приняли участие 265 «вольников» из 13 областей Украины.