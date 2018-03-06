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Фотофакт

Искусство или вандализм

Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо

Алексей Журавлев
6 марта 2018 Просмотров: 185 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Для 9-летней юной славянской дзюдоистки Арины Игнатенко это первая награда на областном чемпионате.

3 марта в спортивном зале славянской школы дзюдо состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, а также среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из восьми городов и четырех районов Донецкой области.  При этом турнир в старшей возрастной группе являлся отборочным к национальному чемпионату, который запланирован на начало апреля в городе Луцк.

Воспитанники славянской школы дзюдо в личном зачете завоевали 11 наград:

1-е место – Кирилл Киян (42 кг, ООШ №13), Алина Романенко (57 кг, педлицей), Татьяна Мароха (63 кг, педлицей), Кристина Резникова (70 кг, педлицей);

2-е место – Арина Игнатенко (32 кг, ООШ №15), Карина Пшеничная (63 кг, педлицей), Полина Химич (70 кг, ООШ №10), Матвей Тертышный (38 кг, ООШ №1);

3-е место – Давид Асеев (23 кг, ООШ №15), Евгений Луковский (23 кг, ООШ №15), Александр Головашкин (55 кг, Райгородская ООШ).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Андрей Филатов и Валерий Дейниченко.    

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Комментарии к статье «Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо»

3 марта в спортивном зале славянской школы дзюдо состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, а также среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

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