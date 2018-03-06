В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек

|6 марта 2018
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На прошлой неделе в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялись городские финальные поединки школьной волейбольной лиги Украины среди девочек.
27 февраля в старшей возрастной группе (2001-й год рождения и младше) в «Финале трех» встретились команды ООШ №1, ООШ №4 и Святогорская ООШ. Все три данные школы – победители городских зональных игр, которые прошли 22 февраля.
В «Финале трех» разыгрывалась путевка во второй этап - областные соревнования - школьной волейбольной лиги Украины. В первой встрече ООШ №1 победила ООШ №4 со счетом 2:1 по партиям. Во втором матче ООШ №4 уверенно разобралась со Святогорской ООШ – 2:0. А в заключительном поединке «Финала трех» Святогорская ООШ переиграла ООШ №1 – 2:1.
Таким образом, в активе каждой школы было по одной победе, а в пассиве – по одному поражению.
Для распределения итоговых мест пришлось считать количество выигранных и проигранных партий. По этим показателям первое место заняла ООШ №4, на втором месте расположилась команда ООШ №1, и замкнула тройку призеров Святогорская ООШ.
Именно ООШ №4 представит Славянск на областных соревнованиях в старшей возрастной группе школьной волейбольной лиги Украины. В составе команды ООШ №4 (учитель физической культуры Василий Ефремов) в городском «Финале трех» выступали Виктория Коржова, Елизавета Кузенкина, Вероника Романенко, Карина Маценко, Лолита Потапова, Полина Фурман и Дарья Хроленко.
28 февраля в спортивном зале славянской КДЮСШ были сыграны волейбольные матчи среди команд девочек младшей возрастной группы (2004 год рождения и младше) с участием ООШ №4, ООШ №5, ООШ №7 и Святогорской ООШ.
Одержав три победы, первое место заняла ООШ №5 (учитель физической культуры Алексей Кувичинский). В составе команды ООШ №5 на площадке играли Мария Горенкова, Виктория Муха, Ксения Усачева, Мария Панченко, Ярослава Гонтар и Анна Юпко. На втором месте оказалась Святогорская ООШ, а на третьем – ООШ №4.
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• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
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• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
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• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
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• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
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• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
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Комментарии к статье «В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек»
На прошлой неделе в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялись городские финальные поединки школьной волейбольной лиги Украины среди девочек.