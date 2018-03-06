 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Искусство или вандализм

В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек

Алексей Журавлев
6 марта 2018 Просмотров: 175 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой неделе в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялись городские финальные поединки школьной волейбольной лиги Украины среди девочек.

27 февраля в старшей возрастной группе (2001-й год рождения и младше) в «Финале трех» встретились команды ООШ №1, ООШ №4 и Святогорская ООШ.  Все три данные школы – победители городских зональных игр, которые прошли 22 февраля.

В «Финале трех» разыгрывалась путевка во второй этап - областные соревнования - школьной волейбольной лиги Украины. В первой встрече ООШ №1 победила ООШ №4 со счетом 2:1 по партиям. Во втором матче ООШ №4 уверенно разобралась со Святогорской ООШ – 2:0. А в заключительном поединке «Финала трех» Святогорская ООШ переиграла ООШ №1 – 2:1.

Таким образом, в активе каждой школы было по одной победе, а в пассиве – по одному поражению.

Для распределения итоговых мест пришлось считать количество выигранных и проигранных партий. По этим показателям первое место заняла ООШ №4, на втором месте расположилась команда ООШ №1, и замкнула тройку призеров Святогорская ООШ.        

Именно ООШ №4 представит Славянск на областных соревнованиях в старшей возрастной группе школьной волейбольной лиги Украины. В составе команды ООШ №4 (учитель физической культуры Василий Ефремов) в городском «Финале трех» выступали Виктория Коржова, Елизавета Кузенкина, Вероника Романенко, Карина Маценко, Лолита Потапова, Полина Фурман и Дарья Хроленко.

28 февраля в спортивном зале славянской КДЮСШ были сыграны волейбольные матчи среди команд девочек младшей возрастной группы (2004 год рождения и младше) с участием ООШ №4, ООШ №5, ООШ №7 и Святогорской ООШ.

Одержав три победы, первое место заняла ООШ №5 (учитель физической культуры Алексей Кувичинский). В составе команды ООШ №5 на площадке играли Мария Горенкова, Виктория Муха, Ксения Усачева, Мария Панченко, Ярослава Гонтар и Анна Юпко. На втором месте оказалась Святогорская ООШ, а на третьем – ООШ №4.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 марта 2018

Контейнеры продолжают гореть

В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек

УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города

Уайлдер нокаутировал Ортиса

С гололедом борются по мере сил

Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько

Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо

Квартирный вопрос как повод для скандала

«Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу

Искусство или вандализм

Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»

Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы

В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен

В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки

2 марта 2018

Карантин в школах Славянска: дубль второй

За универсамом появился временный пункт обогрева

Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник

Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца

Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи

Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП

Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности

Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты

Спасатели провели рейд по недостроям

«Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию

Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице

Центру соцслужб прибавили штат

Зарплату медикам дадут из местного бюджета

Два памятника бойцам АТО стали городскими

Центр здоровья упразднили

Бывший садик продают за полцены

Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет

Также в разделе

Уайлдер нокаутировал Ортиса

— 6 марта 2018 —

4 марта в Бруклине (штат Нью-Йорк, США) чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 KO)  защитил титул в поединке против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 KO).

Читать далее ⇒

Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько

— 6 марта 2018 —

Украинская теннисистка Леся Цуренко отстояла титул на турнире WTA в Акапулько (Мексика), победив в финале Штефани Фегеле из Швейцарии  в трех напряженных сетах.

Читать далее ⇒

Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо

— 6 марта 2018 —

3 марта в спортивном зале славянской школы дзюдо состоялся чемпионат Донецкой области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, а также среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения.

Читать далее ⇒

«Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу

— 6 марта 2018 —

В воскресенье, 4 марта, в спортивном зале ДГПУ состоялся «Финал четырех» чемпионата Донецкой области по футзалу. Главный трофей соревнований достался «Титану» из Мариуполя, который в решающем поединке турнира с разницей в два мяча переиграл команду «Виктория» из Краматорска.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек»

На прошлой неделе в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялись городские финальные поединки школьной волейбольной лиги Украины среди девочек.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города

С гололедом борются по мере сил

Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Квартирный вопрос как повод для скандала

Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы

Карантин в школах Славянска: дубль второй

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Контейнеры продолжают гореть

Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП

Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен

«Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию

Зарплату медикам дадут из местного бюджета

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Длинные руки на короткой ноге

Перелетные спицы

Непрестольные страсти

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 марта 2018

Контейнеры продолжают гореть

В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек

УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города

Уайлдер нокаутировал Ортиса

С гололедом борются по мере сил

Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько

Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо

Квартирный вопрос как повод для скандала

«Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу

Искусство или вандализм

Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»

Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы

В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен

В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки

2 марта 2018

Карантин в школах Славянска: дубль второй

За универсамом появился временный пункт обогрева

Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник

Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца

Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи

Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП

Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности

Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты

Спасатели провели рейд по недостроям

«Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию

Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице

Центру соцслужб прибавили штат

Зарплату медикам дадут из местного бюджета

Два памятника бойцам АТО стали городскими

Центр здоровья упразднили

Бывший садик продают за полцены

Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top