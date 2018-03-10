Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе

5-8 марта в Бахмуте (Донецкая область) в спортивном комплексе «Металлург» состоялся чемпионат Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, в котором приняли участие более 350 спортсменов из 23 сборных областей и города Киева.

В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате выступали шесть воспитанников славянской КДЮСШ. Лучший результат показал Кирилл Шарапов. Учащийся ООШ №9 в весовой категории до 55 кг занял третье место. На чемпионате 15-летний Шарапов провел пять поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел одно поражения – от чемпиона Владислава Остапенко из Киевской области. Также следует отметить, что Лолита Волошина (57 кг, СЭСТ) заняла 5-е место.

Всего на чемпионате Украины спортсмены Донецкой области выиграли 9 медалей: 3 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Подготовили славянских «вольников» к соревнованиям Николай Чурай, Виталий Жданов и Сергей Слепушкин. Кстати, Сергей Слепушкин был главным судьей национального чемпионата.